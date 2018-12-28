Талантливых учеников в регионе поощряют не только подарками, но и ежегодной премией от администрации края.

Церемония награждения школьников прошла 28 декабря в Краснодаре. Награды получили 23 ученика. Кто-то стал призером регионального этапа, а кто-то дошел и до пьедестала всероссийской предметной олимпиады.

Ежегодно в олимпиадах участвуют 250 тыс. кубанских школьников, но до финала доходят единицы — самые подготовленные и целеустремленные. В 2018 году краевая команда наиболее успешно проявила себя на олимпиаде по литературе — из пяти участников трое стали победителями.

«Вы лучшая команда среди наших участников и победителей олимпиад. И если у вас есть мысли о том, что необходимо в этой работе улучшить, мы готовы их выслушать и максимально постараться это сделать», — обратилась к школьникам министр образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Елена Воробьева.

Среди награжденных были победители и призеры олимпиад по самым разным предметам. Например, Анна Дыбля из станицы Старонижестеблиевской стала лучшей на региональной олимпиаде по журналистике.

«Я с раннего возраста начала писать заметки в местную газету, потом — статьи. Я поняла, что это очень интересный процесс, он увлек меня, и я горю этим! Мне нравится журналистика, я хотела бы себя в ней проявить», — рассказала победительница региональной олимпиады школьников по журналистике Анна Дыбля.

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