На Кубани 24 августа осадков не ожидается

Ветер восточный, северо-восточный 5-10 м/с местами порывы 12-17 м/с.

Температура воздуха ночью 15-20 °С, на Азовском побережье до 22 °С, местами в предгорьях 11-16 °С; днем 28-33 °С. На Черноморском побережье без осадков. Ветер восточных направлений 6-11 местами порывы 12-14 м/с, на участке Анапа-Геленджик порывы 15-20 м/с, в районе Новороссийска до 20-25 м/с. Температура воздуха ночью 19-24 °С, днем 28-33 °С. Температура морской воды в Черном море 24-27 °С, в Азовском 22-23 °С.

В Краснодаре без осадков. Ветер восточный, северо-восточный 5-10 м/с, днем и вечером порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью 18-20 °С, днем 31-33 °С.

Сочи +29…+31 °C малооблачно

Туапсе +30…+32 °C малооблачно

Геленджик +31…+33 °C малооблачно

Новороссийск +31…+33 °C малооблачно

Анапа +30…+32 °C малооблачно

Крымск +31…+33 °C малооблачно

Славянск-на-Кубани +30…+32 °C малооблачно

Приморско-Ахтарск +29…+31 °C малооблачно

Ейск +28…+30 °C малооблачно

Тихорецк +31…+33 °C малооблачно

Кропоткин +31…+33 °C малооблачно

Армавир +31…+33 °C малооблачно

Лабинск +31…+33 °C малооблачно

Белореченск +30…+32 °C малооблачно

Горячий Ключ +31…+33 °C малооблачно

Краснодар +31…+33 °C малооблачно

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