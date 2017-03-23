На Кубани 24 марта осадков не ожидается

В Краснодарском крае 24 марта осадков не ожидается. Ночью и утром местами туман.

Ветер переменных направлений 4-9 м/с. Температура воздуха ночью +4…-1°С, в юго-восточных предгорьях при прояснении до -5°С; днем 10-15° тепла, местами до 18°. На Черноморском побережье без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью 2-7° тепла, днем 12-17° тепла.

В Краснодаре без осадков. Ночью и утром в низинах и у водоемов туман. Ветер переменных направлений 4-9 м/с. Температура воздуха ночью 2-4° тепла, днем 14-16°.

Сочи +13…+15°C без осадков

Туапсе +12…+14°C без осадков

Геленджик +14…+16°C без осадков

Новороссийск +15…+17°C без осадков

Анапа +12…+14°C без осадков

Крымск +13…+15°C без осадков

Славянск-на-Кубани +13…+15°C без осадков

Приморско-Ахтарск +11…+13°C без осадков

Ейск +11…+13°C без осадков

Тихорецк +12…+14°C без осадков

Кропоткин +12…+14°C без осадков

Армавир +12…+14°C без осадков

Лабинск +13…+15°C без осадков

Белореченск +12…+14°C без осадков

Горячий Ключ +14…+16°C без осадков

Краснодар +14…+16°C без осадков

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