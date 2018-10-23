На Кубани 24 октября прогнозируют дожди и температуру до 22 °C

Местами дождь сильный, по южной половине очень сильный, гроза, град. Ночью и утром туман. Ветер южный, юго-западный, ночью 4-9 м/с, днем 6-11 м/с, местами порывы 15-20 м/с, на участке от Анапы до Геленджика до 23 м/с, в горах до 23-28 м/с.

Температура ночью 6-11 °С, днем 15-20 °С. На Черноморском побережье ночью 10-15 °С, днем 16-21 °С.

В Краснодаре ночью и утром в низинах и у водоемов туман. Днем дождь, временами сильный. Ветер южный, юго-западный, ночью 4-9 м/с, днем 6-11 м/с, порывы 12-17 м/с. Температура ночью 9-11 °С, днем 16-18 °С.

Сочи +19…+21 °C дождь

Туапсе +20…+22 °C дождь

Геленджик +19…+21 °C дождь

Новороссийск +18…+20 °C дождь

Анапа +17…+19 °C дождь

Крымск +18…+20 °C дождь

Славянск-на-Кубани +17…+19 °C дождь

Приморско-Ахтарск +16…+18 °C дождь

Ейск +16…+18 °C дождь

Тихорецк +17…+19 °C дождь

Кропоткин +18…+20 °C дождь

Армавир +18…+20 °C дождь

Лабинск +16…+18 °C дождь

Белореченск +16…+18 °C дождь

Горячий Ключ +18…+20 °C дождь

Краснодар +16…+18 °C дождь

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