На Кубани 24 октября прогнозируют дожди и температуру до 22 °C

Местами дождь сильный, по южной половине очень сильный, гроза, град. Ночью и утром туман. Ветер южный, юго-западный, ночью 4-9 м/с, днем 6-11 м/с, местами порывы 15-20 м/с, на участке от Анапы до Геленджика до 23 м/с, в горах до 23-28 м/с.
Температура ночью 6-11 °С, днем 15-20 °С. На Черноморском побережье ночью 10-15 °С, днем 16-21 °С.
В Краснодаре ночью и утром в низинах и у водоемов туман. Днем дождь, временами сильный. Ветер южный, юго-западный, ночью 4-9 м/с, днем 6-11 м/с, порывы 12-17 м/с. Температура ночью 9-11 °С, днем 16-18 °С.
Сочи +19…+21 °C дождь
Туапсе +20…+22 °C дождь
Геленджик +19…+21 °C дождь
Новороссийск +18…+20 °C дождь
Анапа +17…+19 °C дождь
Крымск +18…+20 °C дождь
Славянск-на-Кубани +17…+19 °C дождь
Приморско-Ахтарск +16…+18 °C дождь
Ейск +16…+18 °C дождь
Тихорецк +17…+19 °C дождь
Кропоткин +18…+20 °C дождь
Армавир +18…+20 °C дождь
Лабинск +16…+18 °C дождь
Белореченск +16…+18 °C дождь
Горячий Ключ +18…+20 °C дождь
Краснодар +16…+18 °C дождь
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