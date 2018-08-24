На Кубани 25-26 августа температура достигнет 33 °С

Синоптики прогнозируют безоблачную, солнечную погоду. В юго-восточных предгорьях температура может упасть до 11 °С.

Метеорологи предупреждают об усилении ветра.

«Ветер будет умеренным — 12-15 м/с. Только в районе Новороссийска его скорость будет выше — 20-25 м/с», — сказал начальник краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Андрей Бондарь.

Отдыхающим на побережье нужно соблюдать осторожность: в ветреную погоду не плавать на надувных матрацах и катамаранах. Мощные порывы могут отнести легкое плавсредство в открытое море.

Солнечная погода сохранится на Кубани до середины следующей недели.

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