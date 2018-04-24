На Кубани 25 апреля будет ясно, температура достигнет 23 °С

Местами кратковременный дождь, гроза, ночью и утром в отдельных пунктах туман.
Ветер западных направлений 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью 5-10 °C, по юго-восточным предгорьям местами в воздухе и на поверхности почвы заморозки -1…-2 °C, днем 18-23 °C. На Черноморском побережье преимущественно без осадков. Ветер южный, по югу края восточный 6-11 м/с местами 12-14 м/с. Температура воздуха ночью 8-13 °C, днем 14-19 °C, по югу до 23 °C.
В Краснодаре днем кратковременный дождь, ветер западный, юго-западный 5-10 м/с, днем порывы до 13 м/с. Температура воздуха ночью 9-11 °C, днем 20-22 °C.
Сочи +19…+21 °C без осадков
Туапсе +22…+24 °C без осадков
Геленджик +21…+23 °C без осадков
Новороссийск +15…+17 °C без осадков
Анапа +16…+18 °C без осадков
Крымск +21…+23 °C возможен дождь
Славянск-на-Кубани +21…+23 °C возможен дождь
Приморско-Ахтарск +18…+20 °C возможен дождь
Ейск +18…+20 °C возможен дождь
Тихорецк +19…+21 °C возможен дождь
Кропоткин +20…+22 °C возможен дождь
Армавир +20…+22 °C без осадков
Лабинск +21…+23 °C без осадков
Белореченск +21…+23 °C без осадков
Горячий Ключ +21…+23 °C возможен дождь
Краснодар +20…+22 °C возможен дождь
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