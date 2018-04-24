На Кубани 25 апреля будет ясно, температура достигнет 23 °С

Местами кратковременный дождь, гроза, ночью и утром в отдельных пунктах туман.

Ветер западных направлений 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью 5-10 °C, по юго-восточным предгорьям местами в воздухе и на поверхности почвы заморозки -1…-2 °C, днем 18-23 °C. На Черноморском побережье преимущественно без осадков. Ветер южный, по югу края восточный 6-11 м/с местами 12-14 м/с. Температура воздуха ночью 8-13 °C, днем 14-19 °C, по югу до 23 °C.

В Краснодаре днем кратковременный дождь, ветер западный, юго-западный 5-10 м/с, днем порывы до 13 м/с. Температура воздуха ночью 9-11 °C, днем 20-22 °C.

Сочи +19…+21 °C без осадков

Туапсе +22…+24 °C без осадков

Геленджик +21…+23 °C без осадков

Новороссийск +15…+17 °C без осадков

Анапа +16…+18 °C без осадков

Крымск +21…+23 °C возможен дождь

Славянск-на-Кубани +21…+23 °C возможен дождь

Приморско-Ахтарск +18…+20 °C возможен дождь

Ейск +18…+20 °C возможен дождь

Тихорецк +19…+21 °C возможен дождь

Кропоткин +20…+22 °C возможен дождь

Армавир +20…+22 °C без осадков

Лабинск +21…+23 °C без осадков

Белореченск +21…+23 °C без осадков

Горячий Ключ +21…+23 °C возможен дождь

Краснодар +20…+22 °C возможен дождь

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