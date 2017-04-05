На Кубани 25 апреля объявили нерабочим днем

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал постановление, в котором объявил 25 апреля нерабочим днем.

В этот день православные отметят Радоницу. На девятый день после Пасхи православная Церковь совершает особое поминовение усопших.

«В связи со сложившейся на Кубани традицией поминовения и обращением митрополита Екатеринодарского и Кубанского Исидора этот день официально объявлен нерабочим», — говорится в документе.

Согласно постановлению, руководителям органов исполнительной власти края и органам местного самоуправления муниципалитетов, а также работодателям, находящимся и использующим труд работников на территории Кубани, рекомендуют установить 25 апреля выходным днем.

Кондратьев поручил муниципальным властям обеспечить условия для проведения поминальных мероприятий, а ГУ МВД по Краснодарскому краю рекомендовали принять меры по обеспечению правопорядка.

В соответствии с документом, организацию проведения мероприятий, посвященных Радонице, возложили на вице-губернатора Юрия Бурлачко, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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