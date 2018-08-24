На Кубани 25 августа без осадков

Ветер восточный, северо-восточный 5-10 м/с, местами порывы 12-17 м/с. Температура воздуха ночью 15-20 °С, местами по предгорьям 11-16 °С; днем 28-33 °С.

На Черноморском побережье температура воздуха ночью 19-24 °С, днем 29-34 °С. Температура морской воды в Черном море 24-27 °С, в Азовском море 20-22 °С.

В Краснодаре без осадков. Ветер восточный, северо-восточный 5-10 м/с порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью 18-20 °С, днем 31-33 °С.

Сочи +29…+31 °C без осадков

Туапсе +31…+33 °C без осадков

Геленджик +31…+33 °C без осадков

Новороссийск +30…+32 °C без осадков

Анапа +30…+32 °C без осадков

Крымск +31…+33 °C без осадков

Славянск-на-Кубани +31…+33 °C без осадков

Приморско-Ахтарск +30…+32 °C без осадков

Ейск +28…+30 °C без осадков

Тихорецк +30…+32 °C без осадков

Кропоткин +31…+33 °C без осадков

Армавир +30…+32 °C без осадков

Лабинск +31…+33 °C без осадков

Белореченск +31…+33 °C без осадков

Горячий Ключ +31…+33 °C без осадков

Краснодар +31…+33 °C без осадков

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