На Кубани 25 августа без осадков

Ветер восточный, северо-восточный 5-10 м/с, местами порывы 12-17 м/с. Температура воздуха ночью 15-20 °С, местами по предгорьям 11-16 °С; днем 28-33 °С.
На Черноморском побережье температура воздуха ночью 19-24 °С, днем 29-34 °С. Температура морской воды в Черном море 24-27 °С, в Азовском море 20-22 °С.
В Краснодаре без осадков. Ветер восточный, северо-восточный 5-10 м/с порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью 18-20 °С, днем 31-33 °С.
Сочи +29…+31 °C без осадков
Туапсе +31…+33 °C без осадков
Геленджик +31…+33 °C без осадков
Новороссийск +30…+32 °C без осадков
Анапа +30…+32 °C без осадков
Крымск +31…+33 °C без осадков
Славянск-на-Кубани +31…+33 °C без осадков
Приморско-Ахтарск +30…+32 °C без осадков
Ейск +28…+30 °C без осадков
Тихорецк +30…+32 °C без осадков
Кропоткин +31…+33 °C без осадков
Армавир +30…+32 °C без осадков
Лабинск +31…+33 °C без осадков
Белореченск +31…+33 °C без осадков
Горячий Ключ +31…+33 °C без осадков
Краснодар +31…+33 °C без осадков
Главные новости читайте в нашем канале в Telegram
Вернуться на ленту