На Кубани 25 июля ожидаются кратковременные дожди

Местами грозы, в отдельных пунктах сильные дожди с градом. Ночью и утром туман. Ветер восточный, юго-восточный 4-9 м/с, порывы 12-17 м/с, при грозе шквалы 20-25 м/с.
Температура воздуха ночью 18-23 °С, в предгорьях местами 13-18 °С, днем 29-34 °С, местами до 37 °С.
На Черноморском побережье ночью 23-28 °С, по югу 17-22 °С, днем 29-34 °С, местами до 36 °С.
В Краснодаре кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный, юго-восточный 4-9 м/с, временами порывы до 13 м/с, при грозе шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 19-21 °С, днем 34-36 °С.
Сочи +31…+33 °C кратковременный дождь
Туапсе +33…+35 °C кратковременный дождь
Геленджик +33…+35 °C кратковременный дождь
Новороссийск +31…+33 °C кратковременный дождь
Анапа +31…+33 °C кратковременный дождь
Крымск +35…+37 °C кратковременный дождь
Славянск-на-Кубани +35…+37 °C кратковременный дождь
Приморско-Ахтарск +32…+34 °C кратковременный дождь
Ейск +29…+31 °C кратковременный дождь
Тихорецк +33…+35 °C кратковременный дождь
Кропоткин +34…+36 °C кратковременный дождь
Армавир +33…+35 °C кратковременный дождь
Лабинск +34…+36 °C кратковременный дождь
Белореченск +35…+37 °C кратковременный дождь
Горячий Ключ +35…+37 °C кратковременный дождь
Краснодар +34…+36 °C кратковременный дождь
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