На Кубани 25 июля ожидаются кратковременные дожди

Местами грозы, в отдельных пунктах сильные дожди с градом. Ночью и утром туман. Ветер восточный, юго-восточный 4-9 м/с, порывы 12-17 м/с, при грозе шквалы 20-25 м/с.

Температура воздуха ночью 18-23 °С, в предгорьях местами 13-18 °С, днем 29-34 °С, местами до 37 °С.

На Черноморском побережье ночью 23-28 °С, по югу 17-22 °С, днем 29-34 °С, местами до 36 °С.

В Краснодаре кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный, юго-восточный 4-9 м/с, временами порывы до 13 м/с, при грозе шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 19-21 °С, днем 34-36 °С.

Сочи +31…+33 °C кратковременный дождь

Туапсе +33…+35 °C кратковременный дождь

Геленджик +33…+35 °C кратковременный дождь

Новороссийск +31…+33 °C кратковременный дождь

Анапа +31…+33 °C кратковременный дождь

Крымск +35…+37 °C кратковременный дождь

Славянск-на-Кубани +35…+37 °C кратковременный дождь

Приморско-Ахтарск +32…+34 °C кратковременный дождь

Ейск +29…+31 °C кратковременный дождь

Тихорецк +33…+35 °C кратковременный дождь

Кропоткин +34…+36 °C кратковременный дождь

Армавир +33…+35 °C кратковременный дождь

Лабинск +34…+36 °C кратковременный дождь

Белореченск +35…+37 °C кратковременный дождь

Горячий Ключ +35…+37 °C кратковременный дождь

Краснодар +34…+36 °C кратковременный дождь

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