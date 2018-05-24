На Кубани 25 мая синоптики обещают кратковременные дожди

В отдельных пунктах сильный дождь, в дневные и вечерние часы с градом. Ветер западный, северо-западный с переходом на северо-восточный 5-10 м/с, местами порывы 12-17 м/с.
На Черноморском побережье северо-восточный, восточный с переходом днем на юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью 13-18 °С, днем 24-29 °С. На Черноморском побережье ночью 15-20 °С, днем 22-27 °С. Температура морской воды в Черном море 20-22 °С, в Азовском море 20-23 °С.
В Краснодаре кратковременный дождь, гроза. Ветер западный, северо-западный с переходом на северо-восточный 5-10 м/с, порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью 16-18 °С, днем 26-28 °С.
Сочи +24…+26 °C кратковременный дождь
Туапсе +24…+26 °C кратковременный дождь
Геленджик +25…+27 °C кратковременный дождь
Новороссийск +24…+26 °C кратковременный дождь
Анапа +24…+26 °C кратковременный дождь
Крымск +27…+29 °C кратковременный дождь
Славянск-на-Кубани +26…+28 °C кратковременный дождь
Приморско-Ахтарск +24…+26 °C кратковременный дождь
Ейск +24…+26 °C кратковременный дождь
Тихорецк +25…+27 °C кратковременный дождь
Кропоткин +27…+29 °C кратковременный дождь
Армавир +26…+28 °C кратковременный дождь
Лабинск +25…+27 °C кратковременный дождь
Белореченск +25…+27 °C кратковременный дождь
Горячий Ключ +27…+29 °C кратковременный дождь
Краснодар +26…+28 °C кратковременный дождь
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