На Кубани 25 мая синоптики обещают кратковременные дожди

В отдельных пунктах сильный дождь, в дневные и вечерние часы с градом. Ветер западный, северо-западный с переходом на северо-восточный 5-10 м/с, местами порывы 12-17 м/с.

На Черноморском побережье северо-восточный, восточный с переходом днем на юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью 13-18 °С, днем 24-29 °С. На Черноморском побережье ночью 15-20 °С, днем 22-27 °С. Температура морской воды в Черном море 20-22 °С, в Азовском море 20-23 °С.

В Краснодаре кратковременный дождь, гроза. Ветер западный, северо-западный с переходом на северо-восточный 5-10 м/с, порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью 16-18 °С, днем 26-28 °С.

Сочи +24…+26 °C кратковременный дождь

Туапсе +24…+26 °C кратковременный дождь

Геленджик +25…+27 °C кратковременный дождь

Новороссийск +24…+26 °C кратковременный дождь

Анапа +24…+26 °C кратковременный дождь

Крымск +27…+29 °C кратковременный дождь

Славянск-на-Кубани +26…+28 °C кратковременный дождь

Приморско-Ахтарск +24…+26 °C кратковременный дождь

Ейск +24…+26 °C кратковременный дождь

Тихорецк +25…+27 °C кратковременный дождь

Кропоткин +27…+29 °C кратковременный дождь

Армавир +26…+28 °C кратковременный дождь

Лабинск +25…+27 °C кратковременный дождь

Белореченск +25…+27 °C кратковременный дождь

Горячий Ключ +27…+29 °C кратковременный дождь

Краснодар +26…+28 °C кратковременный дождь

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