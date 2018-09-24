На Кубани 25 сентября прогнозируют дожди и температуру до 28 °C

В отдельных пунктах сильные дожди, в предгорных районах с градом. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 4-9 м/с, местами порывы 12-17 м/с.

Температура воздуха ночью 12-17 °С, местами при прояснении до 10 °С. Днем 20-25 °С, в восточной половине до 28 °С.

На Черноморском побережье местами кратковременный дождь, гроза. Ветер южный, юго-западный с переходом на северо-западный, северный 6-11 м/с, местами порывы до 12-17 м/с, при грозе до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью 14-19 °С, днем 20-25 °С.

В Краснодаре небольшой кратковременный дождь. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 4-9 м/с, временами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью 15-17 °С, днем 22-24 °С.

Сочи +26…+28 °C кратковременный дождь

Туапсе +24…+26 °C кратковременный дождь

Геленджик +21…+23 °C кратковременный дождь

Новороссийск +21…+23 °C кратковременный дождь

Анапа +21…+23 °C кратковременный дождь

Крымск +22…+24 °C кратковременный дождь

Славянск-на-Кубани +22…+24 °C кратковременный дождь

Приморско-Ахтарск +20…+22 °C кратковременный дождь

Ейск +20…+22 °C кратковременный дождь

Тихорецк +22…+24 °C кратковременный дождь

Кропоткин +23…+25 °C кратковременный дождь

Армавир +24…+26 °C кратковременный дождь

Лабинск +26…+28 °C кратковременный дождь

Белореченск +24…+26 °C кратковременный дождь

Горячий Ключ +23…+25 °C кратковременный дождь

Краснодар +22…+24 °C кратковременный дождь

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