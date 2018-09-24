На Кубани 25 сентября прогнозируют дожди и температуру до 28 °C

В отдельных пунктах сильные дожди, в предгорных районах с градом. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 4-9 м/с, местами порывы 12-17 м/с.
Температура воздуха ночью 12-17 °С, местами при прояснении до 10 °С. Днем 20-25 °С, в восточной половине до 28 °С.
На Черноморском побережье местами кратковременный дождь, гроза. Ветер южный, юго-западный с переходом на северо-западный, северный 6-11 м/с, местами порывы до 12-17 м/с, при грозе до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью 14-19 °С, днем 20-25 °С.
В Краснодаре небольшой кратковременный дождь. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 4-9 м/с, временами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью 15-17 °С, днем 22-24 °С.
Сочи +26…+28 °C кратковременный дождь
Туапсе +24…+26 °C кратковременный дождь
Геленджик +21…+23 °C кратковременный дождь
Новороссийск +21…+23 °C кратковременный дождь
Анапа +21…+23 °C кратковременный дождь
Крымск +22…+24 °C кратковременный дождь
Славянск-на-Кубани +22…+24 °C кратковременный дождь
Приморско-Ахтарск +20…+22 °C кратковременный дождь
Ейск +20…+22 °C кратковременный дождь
Тихорецк +22…+24 °C кратковременный дождь
Кропоткин +23…+25 °C кратковременный дождь
Армавир +24…+26 °C кратковременный дождь
Лабинск +26…+28 °C кратковременный дождь
Белореченск +24…+26 °C кратковременный дождь
Горячий Ключ +23…+25 °C кратковременный дождь
Краснодар +22…+24 °C кратковременный дождь
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