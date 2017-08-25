На Кубани 26 августа осадков не ожидается

В крае днем и вечером в предгорных районах местами кратковременный дождь, гроза. Ночью и утром в отдельных пунктах туман.
Ветер северо-восточный 4-9 м/с, днем местами порывы до 13 м/с. Температура воздуха ночью 12-17 °С, на Азовском побережье 15-20 °С, днем 26-31 °С, местами в юго-восточных предгорьях 23-28 °С.
На Черноморском побережье преимущественно без осадков, в районе Большого Сочи кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 6-11 м/с, местами порывы 12-17 м/с, в районе Новороссийска 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 17-22 °С, днем 27-32 °С.
В Краснодаре без осадков. Ветер северо-восточный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью 14-16 °С, днем 29-31 °С.
Сочи +28…+30 °C возможен дождь
Туапсе +30…+32 °C переменная облачность
Геленджик +29…+31 °C переменная облачность
Новороссийск +28…+30 °C переменная облачность
Анапа +27…+29 °C переменная облачность
Крымск +28…+30 °C переменная облачность
Славянск-на-Кубани +28…+30 °C переменная облачность
Приморско-Ахтарск +27…+29 °C переменная облачность
Ейск +26…+28 °C переменная облачность
Тихорецк +28…+30 °C переменная облачность
Кропоткин +28…+30 °C переменная облачность
Армавир +27…+29 °C переменная облачность
Лабинск +26…+28 °C переменная облачность
Белореченск +29…+31 °C переменная облачность
Горячий Ключ +29…+31 °C переменная облачность
Краснодар +29…+31 °C переменная облачность
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