На Кубани 26 августа пройдет финал первенства края по футболу

Завершающий матч пройдет в Абинске между командами «Кубань-Холдинг» станицы Павловской и «Спартаком» из Геленджика.

Историческая справка: кубок Краснодарского края — одно из старейших футбольных соревнований, проходящих на территории Кубани. Первый розыгрыш прошел в 1937 году — в год, когда был основан Краснодарский край.

Сначала спор в основном шел между любительскими командами из Краснодара и Армавира. Позже, уже в послевоенные годы в нашем крае появились сильные клубы из Усть-Лабинска, Тихорецка, Новороссийска и Приморско-Ахтарска. А первой сельской командой, выигравшей в финале кубка в 1955 году, был клуб «Большевик» из станицы Брюховецкой.

Интересно, что с первых послевоенных лет победитель турнира получал переходящий кубок — «Серебряную Крюшоницу». Этот трофей вручается команде-победительнице до сих пор. Самыми титулованными любительскими клубами края являются краснодарские «Динамо» и «ЗИП». Оба клуба выигрывали трофей по семь раз. Если последний успех «зиповцев» датируется 1975 годом, то возрожденное краснодарское «Динамо» выигрывало Кубок уже в XXI веке, в 2001 году.

Пять раз трофей уезжал в Тимашевск, трижды победителями становился «Изумруд», и два раза — «ЮТК—Колос». Из существующих сейчас клубов наибольшее количество титулов у краснодарского «ГНС—Спартака» — три победы.

В нынешнем сезоне у кубка будет совершенно новый обладатель. Турнир является еще и очень демократичным: Любая непрофессинальная команда может заявиться в него и выиграть. Неважно, играет ли она при этом официально в какой либо из лиг чемпионата Кубани. В этом сезоне такое желание изъявили 55 команд. Турнир начался со стадии 1/64 финала.

Все новости по теме:

Гибель семерых детей при пожаре в Абинском районе

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник