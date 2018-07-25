На Кубани 26 июля ожидают дожди, температура достигнет 37 °С

Местами гроза, в отдельных пунктах сильный дождь, град. Ветер северо-восточный, восточный 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/с.

Температура ночью 20-25 °С, местами в предгорьях 15-20 °С, днем 30-35 °С, местами до 37 °С.

На Черноморском побережье местами кратковременный дождь, гроза. Ветер западный, северо-западный с переходом на юго-восточный 6-11 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура ночью 21-26 °С, днем 29-34 °С.

В Краснодаре кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, восточный 5-10 м/с, днем порывы до 12 м/с. Температура ночью 22-24 °С , днем 34-36 °С.

Сочи +30…+32 °C возможен дождь

Туапсе +31…+33 °C возможен дождь

Геленджик +31…+33 °C возможен дождь

Новороссийск +30…+32 °C возможен дождь

Анапа +30…+32 °C возможен дождь

Крымск +34…+36 °C возможен дождь

Славянск-на-Кубани +35…+37 °C возможен дождь

Приморско-Ахтарск +32…+34 °C возможен дождь

Ейск +31…+33 °C возможен дождь

Тихорецк +35…+37 °C переменная облачность

Кропоткин +35…+37 °C переменная облачность

Армавир +35…+37 °C возможен дождь

Лабинск +34…+36 °C возможен дождь

Белореченск +34…+36 °C возможен дождь

Горячий Ключ +35…+37 °C возможен дождь

Краснодар +34…+36 °C возможен дождь

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