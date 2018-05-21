На Кубани 26 мая откроют пляжный сезон

Первыми курортный сезон начнут Сочи и Туапсинский район. Гостей и жителей ожидают выставки и тематические мастер-классы, выступления творческих коллективов и спортсменов, розыгрыш призов и фейерверк.

На набережной реки Сочи состоится забег на короткую дистанцию, на площади перед Городским собранием — выставка-продажа сезонных цветов, флористических композиций, комнатных и садовых растений, а в парке «Черешневый сад» для детей проведут мастер-классы и розыгрыш призов.

На площади Флага, а также на площадях перед Органным залом, Художественным музеем и библиотеки имени А. С. Пушкина пройдет спортивно-развлекательная программа. Вечером в арт-галерее «Форт» зрители увидят открытие указательного знака «Нулевой километр». На площади перед концертным залом «Фестивальный» пройдут показ коллекций сочинских модельеров, светодиодное шоу и выступление кавер-группы «Москва-Луна».

Открытие летнего сезона в Туапсинском районе приурочили к 98-летию образования района. Пройдут выставки работ художников, фотографов и мастеров декоративно-прикладного творчества. Зрители увидят ретро-автомобили. Состоятся соревнования по стритболу, «Веселые старты», баттлы официантов и барменов.

В Анапе, Геленджике, Новороссийске и Темрюкском районе открытие летнего сезона состоится в начале июня и будет приурочено к проведению туристического фестиваля «Античное наследие России», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Геленджике 2 июня на набережной, площадях и в скверах жителей и гостей будут развлекать аниматоры и сказочные персонажи, развернутся ярмарки и выставки, пройдут интерактивные программы. В вечерней программе карнавала световое и пиротехническое шоу, бразильские танцы. Впервые на карнавале в Геленджике будет массово исполнен французский канкан. На карнавал приедут делегации из двух городов-побратимов — кипрского курорта Айя-Напы и из французского Ангулема. Карнавал в Геленджике посвятят античности, чемпионату мира и волонтерам. У жителей курорта попросили архивные фотографии для «Карнавала — 2018».

Курортный сезон в Новороссийске откроют 8 июня.

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