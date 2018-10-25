На Кубани 26 октября ожидаются дожди, температура не поднимется выше 17 °C

В отдельных пунктах сильный дождь с градом, по югу края очень сильный дождь, в горах и предгорьях с мокрым снегом. Ветер западный, северо-западный 5-10 м/с, местами порывы 15-20 м/с, в горных районах местами 23-28 м/с.

Температура ночью 3-8 °С, в предгорьях 0 +5 °С, днем 8-13 °С. На Черноморском побережье ночью 7-12 °С, днем 11-16 °С.

В Краснодаре временами дождь, возможна гроза. Ветер западный, северо-западный 5-10 м/с, днем временами 15 м/с. Температура ночью 5-7 °С, днем 10-12 °С.

Сочи +12…+14 °C дождь

Туапсе +13…+15 °C дождь

Геленджик +13…+15 °C дождь

Новороссийск +15…+17 °C дождь

Анапа +15…+17 °C дождь

Крымск +11…+13 °C дождь

Славянск-на-Кубани +11…+13 °C дождь

Приморско-Ахтарск +10…+12 °C дождь

Ейск +10…+12 °C дождь

Тихорецк +9…+11 °C дождь

Кропоткин +10…+12 °C дождь

Армавир +11…+13 °C дождь

Лабинск +10…+12 °C дождь

Белореченск +11…+13 °C дождь

Горячий Ключ +11…+13 °C дождь

Краснодар +10…+12 °C дождь

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