На Кубани 26 октября ожидаются дожди, температура не поднимется выше 17 °C

В отдельных пунктах сильный дождь с градом, по югу края очень сильный дождь, в горах и предгорьях с мокрым снегом. Ветер западный, северо-западный 5-10 м/с, местами порывы 15-20 м/с, в горных районах местами 23-28 м/с.
Температура ночью 3-8 °С, в предгорьях 0 +5 °С, днем 8-13 °С. На Черноморском побережье ночью 7-12 °С, днем 11-16 °С.
В Краснодаре временами дождь, возможна гроза. Ветер западный, северо-западный 5-10 м/с, днем временами 15 м/с. Температура ночью 5-7 °С, днем 10-12 °С.
Сочи +12…+14 °C дождь
Туапсе +13…+15 °C дождь
Геленджик +13…+15 °C дождь
Новороссийск +15…+17 °C дождь
Анапа +15…+17 °C дождь
Крымск +11…+13 °C дождь
Славянск-на-Кубани +11…+13 °C дождь
Приморско-Ахтарск +10…+12 °C дождь
Ейск +10…+12 °C дождь
Тихорецк +9…+11 °C дождь
Кропоткин +10…+12 °C дождь
Армавир +11…+13 °C дождь
Лабинск +10…+12 °C дождь
Белореченск +11…+13 °C дождь
Горячий Ключ +11…+13 °C дождь
Краснодар +10…+12 °C дождь
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