На Кубани 26 сентября будет пасмурно, пройдут дожди

Местами кратковременный дождь, гроза, в отдельных пунктах сильный дождь, преимущественно в южной половине. Ветер западный, северо-западный 6-11 м/с, местами порывы 13-18 м/с.

Температура воздуха ночью 7-12 °С, в юго-восточных предгорьях местами 5-10 °С; днем 14-19 °С.

На Черноморском побережье местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный, северный 6-11 м/с, местами 12-17 м/с. Температура воздуха ночью 11-16 °С, днем 16-21 °С. Температура воды в Черном море 22-25 °С, в Азовском море 19-21 °С.

В Краснодаре вечером и ночью кратковременный дождь. Ветер западный, северо-западный 6-11 м/с, вечером порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью 8-10 °С, днем 17-19 °С.

Сочи +19…+21 °C кратковременный дождь

Туапсе +19…+21 °C кратковременный дождь

Геленджик +17…+19 °C кратковременный дождь

Новороссийск +16…+18 °C кратковременный дождь

Анапа +17…+19 °C кратковременный дождь

Крымск +16…+18 °C кратковременный дождь

Славянск-на-Кубани +16…+18 °C кратковременный дождь

Приморско-Ахтарск +15…+17 °C преимущественно без осадков

Ейск +15…+17 °C преимущественно без осадков

Тихорецк +17…+19 °C преимущественно без осадков

Кропоткин +17…+19 °C кратковременный дождь

Армавир +17…+19 °C кратковременный дождь

Лабинск +16…+18 °C кратковременный дождь

Белореченск +16…+18 °C кратковременный дождь

Горячий Ключ +17…+19 °C преимущественно без осадков

Краснодар +17…+19 °C преимущественно без осадков

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