На Кубани 27 июля пройдут дождь, гроза, местами град

Ветер восточных направлений 5-10 м/с, местами порывы 12-17 м/с, в отдельных пунктах при грозе шквалистое усиление ветра 20-25 м/с. Температура ночью 20-25 °С, в юго-восточных предгорьях местами 15-20 °С, днем 30-35 °С, местами до 37 °С.

На Черноморском побережье температура ночью 21-26 °С, днем 30-35 °С. Температура морской воды в Черном море 26-27 °С, в Азовском море 26-28 °С.

В Краснодаре кратковременный ливневый дождь, гроза. Ветер восточный 5-10 м/с, при грозе порывы до 13-18 м/с. Температура ночью 21-23 °С, днем 34-36 °С.

Сочи +30…+32°C кратковременный дождь

Туапсе +32…+34°C кратковременный дождь

Геленджик +31…+33°C кратковременный дождь

Новороссийск +31…+33°C кратковременный дождь

Анапа +30…+32°C кратковременный дождь

Крымск +32…+34°C кратковременный дождь

Славянск-на-Кубани +33…+35°C кратковременный дождь

Приморско-Ахтарск +31…+33°C кратковременный дождь

Ейск +30…+32°C кратковременный дождь

Тихорецк +33…+35°C кратковременный дождь

Кропоткин +34…+36°C кратковременный дождь

Армавир +34…+36°C кратковременный дождь

Лабинск +33…+35°C кратковременный дождь

Белореченск +34…+36°C кратковременный дождь

Горячий Ключ +35…+37°C кратковременный дождь

Краснодар +34…+36°C кратковременный дождь

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