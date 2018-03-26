На Кубани 27 марта ожидаются кратковременные дожди, грозы

Ночью и утром в отдельных пунктах туман. Ветер восточный, юго-восточный с переходом на юго-западный, западный 5-10 м/с, утром и днем порывы местами 13-18 м/с.

Температура воздуха ночью 2-7 °С, днем 12-17 °С, на Азовском побережье местами 7-12 °С, местами по югу до +20 °С. На Черноморском побережье временами дождь, днем возможна гроза. Ветер южный, юго-восточный 6-11 м/с, местами порывы 12-15 м/с. Температура воздуха ночью 8-13 °С, днем 13-18 °С.

В Краснодаре утром и днем кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, западный 5-10 м/с, днем порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью 4-6 °С, днем 15-17 °С.

Сочи +17…+19 °C временами дождь

Туапсе +15…+17 °C временами дождь

Геленджик +14…+16 °C временами дождь

Новороссийск +14…+16 °C временами дождь

Анапа +13…+15 °C преимущественно без осадков

Крымск +14…+16 °C кратковременный дождь

Славянск-на-Кубани +13…+15 °C кратковременный дождь

Приморско-Ахтарск +10…+12 °C кратковременный дождь

Ейск +7…+9 °C кратковременный дождь

Тихорецк +12…+14 °C кратковременный дождь

Кропоткин +13…+15 °C кратковременный дождь

Армавир +13…+15 °C кратковременный дождь

Лабинск +14…+16 °C кратковременный дождь

Белореченск +15…+17 °C кратковременный дождь

Горячий Ключ +16…+18 °C кратковременный дождь

Краснодар +15…+17 °C кратковременный дождь

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