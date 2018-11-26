На Кубани 27 ноября прогнозируют дожди и температуру до 17 °C

Ночью и утром в отдельных пунктах туман. Утром и днем местами сильный дождь. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с, местами порывы 13-18 м/с, днем в отдельных пунктах до 22 м/с.

Температура ночью 2-7 °С тепла, местами по юго-востоку края до -2 °С, днем 7-12 °С, местами по югу до 15 °С.

На Черноморском побережье утром и днем дождь, в районе Сочи сильный, по югу побережья возможна гроза. Ветер южный 12-14 м/с, местами 15-20 м/с, в отдельных пунктах порывы 23-25 м/с. Температура ночью 7-12 °С, днем 12-17 °С.

В Краснодаре днем временами дождь. Ветер ночью юго-восточный 4-9 м/с, днем юго-западный 7-12 м/с порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью 3-5 °С тепла, днем 12-14 °С.

Сочи +13…+15 °C дождь

Туапсе +15…+17 °C дождь

Геленджик +14…+16 °C дождь

Новороссийск +13…+15 °C дождь

Анапа +14…+16 °C дождь

Крымск +13…+15 °C дождь

Славянск-на-Кубани +13…+15 °C дождь

Приморско-Ахтарск +8…+10 °C дождь

Ейск +7…+9 °C дождь

Тихорецк +9…+11 °C дождь

Кропоткин +10…+12 °C дождь

Армавир +10…+12 °C дождь

Лабинск +12…+14 °C дождь

Белореченск +12…+14 °C дождь

Горячий Ключ +13…+15 °C дождь

Краснодар +12…+14 °C дождь

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