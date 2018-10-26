На Кубани 27 октября продолжатся дожди, температура достигнет 20 °С

Ночью и утром местами кратковременный дождь, гроза, в южной половине местами сильный дождь, в горах с мокрым снегом, днем без осадков. Ночью и утром туман. Ветер западный, юго-западный 4-9 м/с, местами порывы до 12-17 м/с, до конца суток 26 октября, в отдельных пунктах до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью 2-7 °С, местами в предгорных районах до -1…-3 °С, днем 12-17 °С. На Черноморском побережье ночью местами кратковременный дождь, возможна гроза, днем в районе Туапсе небольшой дождь. Ветер южный, юго-западный 6-11 местами порывы 13-18 м/с. Температура ночью 5-10 °С, в районе Новороссийска 9-14 °С, днем 15-20 °С.

В Краснодаре вечером 26 октября кратковременный дождь, оставшуюся часть периода без осадков. Ветер западный, юго-западный 4-9 м/с, временами порывы до 11-14 м/с. Температура воздуха ночью 4-6 °С, днем 14-16 °С.

Сочи +15…+17 °C переменная облачность

Туапсе +17…+19 °C слабый дождь

Геленджик +17…+19 °C переменная облачность

Новороссийск +17…+19 °C переменная облачность

Анапа +16…+18 °C переменная облачность

Крымск +14…+16 °C переменная облачность

Славянск-на-Кубани +14…+16 °C переменная облачность

Приморско-Ахтарск +12…+14 °C переменная облачность

Ейск +12…+14 °C переменная облачность

Тихорецк +13…+15 °C переменная облачность

Кропоткин +13…+15 °C переменная облачность

Армавир +13…+15 °C переменная облачность

Лабинск +13…+15 °C переменная облачность

Белореченск +14…+16 °C переменная облачность

Горячий Ключ +14…+16 °C переменная облачность

Краснодар +14…+16 °C переменная облачность

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