На Кубани 27 октября возможны слабые осадки

В крае ночью и утром местами дождь, в горах с мокрым снегом. Местами туман. Ветер юго-западный, западный 4-9 м/с, днем местами порывы до 14 м/с.

Температура воздуха ночью 2-7 °С, при прояснении до 0 °С, днем 10-15 °С. На Черноморском побережье местами дождь, ночью и утром в районе Сочи сильный дождь, возможна гроза. В горной части местами туман.

Ветер северо-восточный с переходом на южный, юго-западный 6-11 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью 6-11 °С, днем 11-16 °С, по югу до 19 °С.

В Краснодаре без осадков. В низинах и у водоемов туман. Ветер юго-западный, западный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью 3-5 °С, днем 12-14 °С.

Сочи +11…+13 °C слабый дождь

Туапсе +9…+11 °C слабый дождь

Геленджик +9…+11 °C слабый дождь

Новороссийск +8…+10 °C слабый дождь

Анапа +7…+9 °C слабый дождь

Крымск +10…+12 °C переменная облачность

Славянск-на-Кубани +10…+12 °C переменная облачность

Приморско-Ахтарск +10…+12 °C переменная облачность

Ейск +10…+12 °C переменная облачность

Тихорецк +10…+12 °C переменная облачность

Кропоткин +10…+12 °C переменная облачность

Армавир +11…+13 °C переменная облачность

Лабинск +10…+12 °C переменная облачность

Белореченск +11…+13 °C переменная облачность

Горячий Ключ +13…+15 °C переменная облачность

Краснодар +12…+14 °C переменная облачность

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