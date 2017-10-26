На Кубани 27 октября возможны слабые осадки

В крае ночью и утром местами дождь, в горах с мокрым снегом. Местами туман. Ветер юго-западный, западный 4-9 м/с, днем местами порывы до 14 м/с.
Температура воздуха ночью 2-7 °С, при прояснении до 0 °С, днем 10-15 °С. На Черноморском побережье местами дождь, ночью и утром в районе Сочи сильный дождь, возможна гроза. В горной части местами туман.
Ветер северо-восточный с переходом на южный, юго-западный 6-11 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью 6-11 °С, днем 11-16 °С, по югу до 19 °С.
В Краснодаре без осадков. В низинах и у водоемов туман. Ветер юго-западный, западный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью 3-5 °С, днем 12-14 °С.
Сочи +11…+13 °C слабый дождь
Туапсе +9…+11 °C слабый дождь
Геленджик +9…+11 °C слабый дождь
Новороссийск +8…+10 °C слабый дождь
Анапа +7…+9 °C слабый дождь
Крымск +10…+12 °C переменная облачность
Славянск-на-Кубани +10…+12 °C переменная облачность
Приморско-Ахтарск +10…+12 °C переменная облачность
Ейск +10…+12 °C переменная облачность
Тихорецк +10…+12 °C переменная облачность
Кропоткин +10…+12 °C переменная облачность
Армавир +11…+13 °C переменная облачность
Лабинск +10…+12 °C переменная облачность
Белореченск +11…+13 °C переменная облачность
Горячий Ключ +13…+15 °C переменная облачность
Краснодар +12…+14 °C переменная облачность
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