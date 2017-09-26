На Кубани 27 сентября будет ветрено и облачно

В крае без осадков. Температура воздуха ночью 6-11 °С, местами по востоку края 4-9 °С тепла, днем 17-22 °С.

Ветер северо-восточный 7-12 м/с, порывы 13-18 м/с, в отдельных пунктах до 23 м/с.

На Черноморском побережье без осадков. Ветер северо-восточный 15-20 м/с, местами порывы 20-25 м/с, в районе Новороссийска 20-25 м/с, порывы 28-32 м/с, в районе Сочи 6-11 м/с, порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью 11-16 °С, днем 15-20 °С, по югу до 25 °С.

В Краснодаре без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, порывы 13-18 м/с. Температура воздуха ночью 8-10 °С, днем 18-20 °С.

Сочи +23…+25 °C переменная облачность

Туапсе +23…+25 °C переменная облачность

Геленджик +20…+22 °C переменная облачность

Новороссийск +17…+19 °C переменная облачность

Анапа +17…+19 °C переменная облачность

Крымск +19…+21 °C переменная облачность

Славянск-на-Кубани +18…+20 °C переменная облачность

Приморско-Ахтарск +18…+20 °C переменная облачность

Ейск +17…+19 °C переменная облачность

Тихорецк +18…+20 °C переменная облачность

Кропоткин +18…+20 °C переменная облачность

Армавир +18…+20 °C переменная облачность

Лабинск +19…+21 °C переменная облачность

Белореченск +19…+21 °C переменная облачность

Горячий Ключ +20…+22 °C переменная облачность

Краснодар +18…+20 °C переменная облачность

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