На Кубани 27 сентября осадков не ожидается

Ночью и утром местами туман. Ветер преимущественно северо-западный, северный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью 5-10 °С, местами в предгорьях 2-7 °С.

На Азовском побережье 8-13 °С; днем 15-20 °С. На Черноморском побережье без осадков. Ветер северный, северо-восточный 6-11 м/с, местами 12-17 м/с. Температура воздуха ночью 9-14 °С, днем 18-23 °С. Температура морской воды в Черном море в районе Анапа-Новороссийск 21-23 °С, в районе Геленджик-Сочи 24-25 °С; в Азовском море 18-20 °С.

В Краснодаре без осадков. Ночью и утром в низинах и у водоемов туман. Ветер северо-западный, северный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью 7-9 °С, днем 18-20 °С.

Сочи +19…+21 °C без осадков

Туапсе +22…+24 °C без осадков

Геленджик +21…+23 °C без осадков

Новороссийск +20…+22 °C без осадков

Анапа +20…+22 °C без осадков

Крымск +18…+20 °C без осадков

Славянск-на-Кубани +17…+19 °C без осадков

Приморско-Ахтарск +16…+18 °C без осадков

Ейск +15…+17 °C без осадков

Тихорецк +17…+19 °C без осадков

Кропоткин +18…+20 °C без осадков

Армавир +18…+20 °C без осадков

Лабинск +17…+19 °C без осадков

Белореченск +17…+19 °C без осадков

Горячий Ключ +18…+20 °C без осадков

Краснодар +18…+20 °C без осадков

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