На Кубани 28 декабря прогнозируют осадки с мокрым снегом

В Краснодарском крае 28 декабря местами осадки в виде снега, мокрого снега, днем с дождем, утром и днем в отдельных пунктах сильные, местами налипание мокрого снега, гололедно-изморозевые явления. Ночью и утром местами туман.

Ветер южный, юго-западный, 3-8 м/с, местами порывы до 12 м/с. Температура воздуха ночью +1…-4°, местами до -7°; днем -1…+4°.

На Черноморском побережье осадки в виде мокрого снега, дождя, ночью и утром местами сильные, налипание мокрого снега. Ветер западный, юго-западный, 9-14 м/с, ночью и утром порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5°, днем 2-7° тепла.

В Краснодаре утром и днем небольшие осадки в виде мокрого снега, дождя. Ночью и утром в низинах и у водоемов туман. Ветер южный, юго-западный, 3-8 м/с, днем 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1…-3°, днем +1…+3°.

Сочи +7…+9 °C временами дождь

Туапсе +6…+8 °C временами дождь

Геленджик +5…+7 °C временами дождь

Новороссийск +4…+6 °C временами дождь

Анапа +4…+6 °C дождь со снегом

Крымск +2…+4 °C дождь со снегом

Славянск-на-Кубани 0…+2 °C дождь со снегом

Приморско-Ахтарск 0…+2 °C дождь со снегом

Ейск 0…+2 °C дождь со снегом

Тихорецк -1…+1 °C дождь со снегом

Кропоткин -1…+1 °C дождь со снегом

Армавир 0…+2 °C дождь со снегом

Лабинск 0…+2 °C дождь со снегом

Белореченск 0…+2 °C дождь со снегом

Горячий Ключ +3…+5 °C небольшие осадки

Краснодар +1…+3 °C небольшие осадки

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