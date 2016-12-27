На Кубани 28 декабря прогнозируют осадки с мокрым снегом

В Краснодарском крае 28 декабря местами осадки в виде снега, мокрого снега, днем с дождем, утром и днем в отдельных пунктах сильные, местами налипание мокрого снега, гололедно-изморозевые явления. Ночью и утром местами туман.
Ветер южный, юго-западный, 3-8 м/с, местами порывы до 12 м/с. Температура воздуха ночью +1…-4°, местами до -7°; днем -1…+4°.
На Черноморском побережье осадки в виде мокрого снега, дождя, ночью и утром местами сильные, налипание мокрого снега. Ветер западный, юго-западный, 9-14 м/с, ночью и утром порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5°, днем 2-7° тепла.
В Краснодаре утром и днем небольшие осадки в виде мокрого снега, дождя. Ночью и утром в низинах и у водоемов туман. Ветер южный, юго-западный, 3-8 м/с, днем 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1…-3°, днем +1…+3°.
Сочи +7…+9 °C временами дождь
Туапсе +6…+8 °C временами дождь
Геленджик +5…+7 °C временами дождь
Новороссийск +4…+6 °C временами дождь
Анапа +4…+6 °C дождь со снегом
Крымск +2…+4 °C дождь со снегом
Славянск-на-Кубани 0…+2 °C дождь со снегом
Приморско-Ахтарск 0…+2 °C дождь со снегом
Ейск 0…+2 °C дождь со снегом
Тихорецк -1…+1 °C дождь со снегом
Кропоткин -1…+1 °C дождь со снегом
Армавир 0…+2 °C дождь со снегом
Лабинск 0…+2 °C дождь со снегом
Белореченск 0…+2 °C дождь со снегом
Горячий Ключ +3…+5 °C небольшие осадки
Краснодар +1…+3 °C небольшие осадки