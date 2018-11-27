На Кубани 28 ноября пройдут дожди, ветер достигнет 25 м/с

В отдельных пунктах очень сильный дождь, местами туман. Ветер западный, северо-западный 7-12, порывы 15-20 м/с. На Черноморском побережье ветер южный, юго-западный 12-17 порывы до 20-25 м/с.

Температура воздуха ночью 1-6 °С тепла, в юго-западных районах до +9 °С, днем 5-10 °С. На Черноморском побережье ночью 8-13 °С, днем 10-15 °С.

В Краснодаре дождь, временами сильный. Ветер западный 6-11 м/с, порывы 12-17 м/с. Температура воздуха ночью +5…+7 °С, днем +7…+9 °С.

Сочи +15…+17 °C дождь

Туапсе +14…+16 °C дождь

Геленджик +13…+15 °C дождь

Новороссийск +13…+15 °C дождь

Анапа +13…+15 °C дождь

Крымск +7…+9 °C дождь

Славянск-на-Кубани +6…+8 °C дождь

Приморско-Ахтарск +5…+7 °C дождь

Ейск +5…+7 °C дождь

Тихорецк +5…+7 °C дождь

Кропоткин +6…+8 °C дождь

Армавир +7…+9 °C дождь

Лабинск +7…+9 °C дождь

Белореченск +7…+9 °C дождь

Горячий Ключ +8…+10 °C дождь

Краснодар +7…+9 °C дождь

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