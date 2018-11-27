На Кубани 28 ноября пройдут дожди, ветер достигнет 25 м/с

В отдельных пунктах очень сильный дождь, местами туман. Ветер западный, северо-западный 7-12, порывы 15-20 м/с. На Черноморском побережье ветер южный, юго-западный 12-17 порывы до 20-25 м/с.
Температура воздуха ночью 1-6 °С тепла, в юго-западных районах до +9 °С, днем 5-10 °С. На Черноморском побережье ночью 8-13 °С, днем 10-15 °С.
В Краснодаре дождь, временами сильный. Ветер западный 6-11 м/с, порывы 12-17 м/с. Температура воздуха ночью +5…+7 °С, днем +7…+9 °С.
Сочи +15…+17 °C дождь
Туапсе +14…+16 °C дождь
Геленджик +13…+15 °C дождь
Новороссийск +13…+15 °C дождь
Анапа +13…+15 °C дождь
Крымск +7…+9 °C дождь
Славянск-на-Кубани +6…+8 °C дождь
Приморско-Ахтарск +5…+7 °C дождь
Ейск +5…+7 °C дождь
Тихорецк +5…+7 °C дождь
Кропоткин +6…+8 °C дождь
Армавир +7…+9 °C дождь
Лабинск +7…+9 °C дождь
Белореченск +7…+9 °C дождь
Горячий Ключ +8…+10 °C дождь
Краснодар +7…+9 °C дождь
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