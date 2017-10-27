На Кубани 28 октября пройдет кратковременный дождь, возможна гроза

Ветер юго-западный 4-9 м/с, ночью местами порывы до 14 м/с, днем порывы до 13-18 м/с. Температура воздуха ночью 4-9 °С, на Азовском побережье 6-11 °С, днем 13-18 °С, местами в южной половине до +20 °С.

На Черноморском побережье температура воздуха ночью 9-14 °С, днем 14-19 °С, в районе Туапсе до +21 °С.

В Краснодаре без существенных осадков. Ветер юго-западный 4-9 м/с, днем порывы до 13 м/с. Температура воздуха ночью 6-8 °С, днем 17-19 °С.

Сочи +19…+21 °C кратковременный дождь

Туапсе +19…+21 °C кратковременный дождь

Геленджик +17…+19 °C кратковременный дождь

Новороссийск +16…+18 °C кратковременный дождь

Анапа +16…+18 °C кратковременный дождь

Крымск +16…+18 °C переменная облачность

Славянск-на-Кубани +16…+18 °C переменная облачность

Приморско-Ахтарск +14…+16 °C кратковременный дождь

Ейск +13…+15 °C кратковременный дождь

Тихорецк +16…+18 °C переменная облачность

Кропоткин +16…+18 °C переменная облачность

Армавир +16…+18 °C переменная облачность

Лабинск +17…+19 °C переменная облачность

Белореченск +17…+19 °C переменная облачность

Горячий Ключ +18…+20 °C переменная облачность

Краснодар +17…+19 °C переменная облачность

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