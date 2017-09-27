На Кубани 28 сентября ожидается сильный ветер

Температура воздуха ночью 5-10 °С, в восточной половине местами до 2-4 °С, днем 15-20 °С.

Ветер северо-восточный, восточный 7-12 м/с, местами порывы 13-18 м/с, в отдельных пунктах до 20-23 м/с.

На Черноморском побережье без осадков, лишь в районе Сочи кратковременный дождь, местами сильный, гроза. Ветер северо-восточный 15-20 м/с, местами порывы 20-25 м/с, в районе Новороссийска порывы до 33 м/с, ночью северо-восточный 30-35 м/с. Температура воздуха ночью 7-12 °С, днем 17-22 °С.

В Краснодаре без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, порывы 13-18 м/с. Температура воздуха ночью 7-9 °С, днем 18-20 °С.

Сочи +22…+24 °C кратковременный дождь

Туапсе +21…+23 °C переменная облачность

Геленджик +18…+20 °C переменная облачность

Новороссийск +18…+20 °C переменная облачность

Анапа +17…+19 °C переменная облачность

Крымск +16…+18 °C переменная облачность

Славянск-на-Кубани +16…+18 °C переменная облачность

Приморско-Ахтарск +15…+17 °C переменная облачность

Ейск +15…+17 °C переменная облачность

Тихорецк +16…+18 °C переменная облачность

Кропоткин +16…+18°C переменная облачность

Армавир +16…+18 °C переменная облачность

Лабинск +15…+17 °C переменная облачность

Белореченск +16…+18 °C переменная облачность

Горячий Ключ +18…+20 °C переменная облачность

Краснодар +18…+20 °C переменная облачность

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