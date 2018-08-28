На Кубани 29 августа возможны дожди

Ветер северо-восточный, восточный 5-10 м/с, местами порывы 12-17 м/с. Температура воздуха ночью 16-21 °С, в предгорьях 13-18 °С; днем 30-35 °С.

На Черноморском побережье без осадков. Ветер северо-восточный, восточный, днем южный, юго-западный 6-11 м/с местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью 19-24 °С, днем 29-34 °С. Температура морской воды в Черном море 23-27 °С, в Азовском 21-22 °С.

В Краснодаре без осадков. Ветер северо-восточный, восточный 5-10 м/с, днем порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью 19-21 °С, днем 32-34 °С.

Сочи +30…+32 °C без осадков

Туапсе +32…+34 °C без осадков

Геленджик +30…+32 °C без осадков

Новороссийск +30…+32 °C без осадков

Анапа +30…+32 °C без осадков

Крымск +31…+33 °C без осадков

Славянск-на-Кубани +32…+34 °C без осадков

Приморско-Ахтарск +32…+34 °C без осадков

Ейск +30…+32 °C без осадков

Тихорецк +32…+34 °C без осадков

Кропоткин +32…+34 °C без осадков

Армавир +32…+34 °C без осадков

Лабинск +31…+33 °C возможен дождь

Белореченск +31…+33 °C без осадков

Горячий Ключ +33…+35 °C без осадков

Краснодар +32…+34 °C без осадков

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