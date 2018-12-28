Местами осадки в виде снега, налипание мокрого снега, гололед. В отдельных пунктах туман. Местами на дорогах гололедица, снежный накат.
Ветер юго-западный 5-10 м/с, местами порывы 12-17 м/с. Температура воздуха ночью -4…+1 °С, местами по восточной половине края -5…-10 °С, днем 0…+5 °С, местами по южной половине края до +8 °С.
На Черноморском побережье местами осадки в виде дождя, мокрого снега, днем местами сильные, в горах налипание мокрого снега, гололед. Ветер южный, юго-западный 12-14 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6 °С, днем +5…+10 °С.
В Краснодаре временами осадки в виде дождя, мокрого снега. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1…+1 °С, днем +5…+7 °С.
Сочи +5…+7 °C осадки
Туапсе +6…+8 °C осадки
Геленджик +6…+8 °C осадки
Новороссийск +7…+9 °C осадки
Анапа +6…+8 °C осадки
Крымск +5…+7 °C осадки
Славянск-на-Кубани +4…+6 °C осадки
Приморско-Ахтарск +3…+5 °C осадки
Ейск +1…+3 °C осадки
Тихорецк +2…+4 °C осадки
Кропоткин +2…+4 °C осадки
Армавир +2…+4 °C осадки
Лабинск +5…+7 °C осадки
Белореченск +5…+7 °C осадки
Горячий Ключ +5…+7 °C осадки
Краснодар +5…+7 °C осадки
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