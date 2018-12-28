Местами осадки в виде снега, налипание мокрого снега, гололед. В отдельных пунктах туман. Местами на дорогах гололедица, снежный накат.

Ветер юго-западный 5-10 м/с, местами порывы 12-17 м/с. Температура воздуха ночью -4…+1 °С, местами по восточной половине края -5…-10 °С, днем 0…+5 °С, местами по южной половине края до +8 °С.

На Черноморском побережье местами осадки в виде дождя, мокрого снега, днем местами сильные, в горах налипание мокрого снега, гололед. Ветер южный, юго-западный 12-14 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6 °С, днем +5…+10 °С.

В Краснодаре временами осадки в виде дождя, мокрого снега. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1…+1 °С, днем +5…+7 °С.

Сочи +5…+7 °C осадки

Туапсе +6…+8 °C осадки

Геленджик +6…+8 °C осадки

Новороссийск +7…+9 °C осадки

Анапа +6…+8 °C осадки

Крымск +5…+7 °C осадки

Славянск-на-Кубани +4…+6 °C осадки

Приморско-Ахтарск +3…+5 °C осадки

Ейск +1…+3 °C осадки

Тихорецк +2…+4 °C осадки

Кропоткин +2…+4 °C осадки

Армавир +2…+4 °C осадки

Лабинск +5…+7 °C осадки

Белореченск +5…+7 °C осадки

Горячий Ключ +5…+7 °C осадки

Краснодар +5…+7 °C осадки

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