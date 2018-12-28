На Кубани 29 декабря прогнозируют дожди, температура достигнет 10 °С» /> .overlay_banner {display:none; position:fixed; z-index:1002; opacity:0.5; filter:alpha(opacity=50); top:0; right:0; left:0; bottom:0; background:#000; } .popup_banner {display:none; position:fixed; /*border:3px solid #999; background:#fff;*/ height:100%; width: 100%; z-index:1003; /*border-radius:10px; padding:30px; padding-left: 0px;*/ top: 0%;} .close_banner {display:block; width:132px; text-align:center; cursor:pointer; height:28px; line-height:24px; background:#fff; /*color:red; border:3px solid red;*/ position:absolute; top:12px; right:10px; text-decoration:none; border-radius:3px; font-size:20px; } .time_banner {display:none; width:202px; text-align:center; cursor:pointer; height:28px; line-height:24px; background:#fff; /*color:red; border:3px solid red;*/ position:absolute; top:12px; left:10px; text-decoration:none; border-radius:3px; font-size:20px; } .open_popup_banner {text-decoration:underline; color:#00aeef; cursor:pointer; } .open_popup_banner:hover {text-decoration:none; } Новости Телеканал Видео Кубанотека Тесты Фото Прямой эфир Toggle navigation Новости Телеканал Видео Фото Тесты ТОП+ Ключевые темы: Новый год — 2019 Разгул стихии в Туапсе и Сочи Марафон «Край Добра» Дело за малым (function(w, d, n, s, t) { w[n] = w[n] || []; w[n].push(function() { Ya.Context.AdvManager.render({ blockId: «R-A-327716-1», renderTo: «yandex_rtb_R-A-327716-1», async: true }); }); t = d.getElementsByTagName(«script»)[0]; s = d.createElement(«script»); s.type = «text/javascript»; s.src = «//an.yandex.ru/system/context.js»; s.async = true; t.parentNode.insertBefore(s, t); })(this, this.document, «yandexContextAsyncCallbacks»); На Кубани 29 декабря прогнозируют дожди, температура достигнет 10 °С

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Местами осадки в виде снега, налипание мокрого снега, гололед. В отдельных пунктах туман. Местами на дорогах гололедица, снежный накат.

Ветер юго-западный 5-10 м/с, местами порывы 12-17 м/с. Температура воздуха ночью -4…+1 °С, местами по восточной половине края -5…-10 °С, днем 0…+5 °С, местами по южной половине края до +8 °С.

На Черноморском побережье местами осадки в виде дождя, мокрого снега, днем местами сильные, в горах налипание мокрого снега, гололед. Ветер южный, юго-западный 12-14 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6 °С, днем +5…+10 °С.

В Краснодаре временами осадки в виде дождя, мокрого снега. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1…+1 °С, днем +5…+7 °С.

Сочи +5…+7 °C осадки

Туапсе +6…+8 °C осадки

Геленджик +6…+8 °C осадки

Новороссийск +7…+9 °C осадки

Анапа +6…+8 °C осадки

Крымск +5…+7 °C осадки

Славянск-на-Кубани +4…+6 °C осадки

Приморско-Ахтарск +3…+5 °C осадки

Ейск +1…+3 °C осадки

Тихорецк +2…+4 °C осадки

Кропоткин +2…+4 °C осадки

Армавир +2…+4 °C осадки

Лабинск +5…+7 °C осадки

Белореченск +5…+7 °C осадки

Горячий Ключ +5…+7 °C осадки

Краснодар +5…+7 °C осадки

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