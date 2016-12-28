На Кубани 29 декабря прогнозируют мокрый снег и дождь

В Краснодарском крае 29 декабря местами осадки в виде мокрого снега, по югу с дождем, в отдельных пунктах сильные. Местами налипание мокрого снега, гололед, метель.

Ветер ночью юго-западный 5-10 м/с, днем северо-восточный 6-11 м/с, местами порывы 13-18 м/с. Температура воздуха ночью -3…+2 °C, местами в северных и восточных районах до -6 °C, днем 0…+5 °C.

На Черноморском побережье осадки в виде дождя и мокрого снега, местами налипание мокрого снега, туман. Ветер ночью северо-восточный 6-11 м/с, местами порывы 12-17 м/с, днем северо-восточный 15-20 м/с, местами порывы 25 м/с, в районе Новороссийска днем порывы до 23-28 м/с, вечером до 30-33 м/с. Температура ночью -2…+3 °C, днем 0…+5 °C, в районе Большого Сочи до +8…+10 °C.

В Краснодаре временами осадки в виде мокрого снега, днем с дождем. Ветер юго-западный с переходом днем на северо-восточный 5-10 м/с, днем порывы до 13 м/с. Температура воздуха ночью около 0 °C, днем +1…+3 °C.

Сочи +11…+13 °C временами дождь

Туапсе +5…+7 °C временами дождь

Геленджик +3…+5 °C временами дождь

Новороссийск +2…+4 °C дождь со снегом

Анапа +3…+5 °C временами дождь

Крымск +1…+3 °C дождь со снегом

Славянск-на-Кубани 0…+2 °C дождь со снегом

Приморско-Ахтарск 0…+2 °C дождь со снегом

Ейск 0…+2 °C дождь со снегом

Тихорецк 0…+2 °C дождь со снегом

Кропоткин +1…+3 °C дождь со снегом

Армавир -1…+1 °C дождь со снегом

Лабинск -1…+1 °C дождь со снегом

Белореченск -1…+1 °C дождь со снегом

Горячий Ключ +1…+3 °C дождь со снегом

Краснодар +1…+3 °C дождь со снегом

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