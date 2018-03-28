На Кубани 29 марта прогнозируют дождь и температуру около 12 °C

Ночью в отдельных пунктах кратковременный дождь, утром и днем дождь пройдет в большинстве районов , местами сильный, возможна гроза. Ночью и утром ожидается туман.

Ветер северо-восточный 4-9 м/с, утром и днем местами порывы до 12-17 м/с. Температура воздуха ночью 2-7 °C, днем 6-11 °C. На Черноморском побережье временами дождь, в районе Туапсе днем местами сильный, гроза. Ветер северо-восточный 12-14 м/с, местами порывы 15-20 м/с, в Новороссийске 12-17 м/с, порывы 19-24 м/с. Температура воздуха ночью 6-11 °C, днем 9-14 °C.

В Краснодаре утром и днем дождь, возможна гроза. Ночью и утром в низинах и у водоемов туман. Ветер северо-восточный 4-9 м/с, днем порывы до 12 м/с. Температура воздуха ночью 5-7 °C, днем 9-11 °C.

Сочи +16…+18 °C дождь

Туапсе +12…+14 °C дождь

Геленджик +10…+12 °C дождь

Новороссийск +10…+12 °C дождь

Анапа +10…+12 °C дождь

Крымск +9…+11 °C дождь

Славянск-на-Кубани +10…+12 °C дождь

Приморско-Ахтарск +5…+7 °C дождь

Ейск +5…+7 °C дождь

Тихорецк +7…+9 °C дождь

Кропоткин +8…+10 °C дождь

Армавир +8…+10 °C дождь

Лабинск +9…+11 °C дождь

Белореченск +9…+11 °C дождь

Горячий Ключ +9…+11 °C дождь

Краснодар +9…+11 °C дождь

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