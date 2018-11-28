На Кубани 29 ноября прогнозируют дожди и снег

В отдельных пунктах сильные и очень сильные осадки. Местами гололед, налипание мокрого снега, по северу метель. На дорогах гололедица. Ухудшение видимости в осадках и тумане 500-1000 м.

Ветер северо-восточный 6-11, местами порывы 15-20 м/с. На Черноморском побережье ветер юго-западный, с переходом на северо-восточный 15-20, местами порывы 20-25 м/с, в Новороссийске утром и днем временами 29-34 м/с. Температура ночью и днем 0…-5 °С, по югу до +2 °С. На Черноморском побережье ночью +2…+7 °С, по северу до -2 °С, днем 0…+5 °С, по северу во второй половине дня до -5 °С.

В Краснодаре временами осадки, гололед, налипание мокрого снега. Ухудшение видимости в тумане и осадках 500-1000 м. Ветер северо-восточный 6-11 м/с, временами порывы до 15 м/с. Температура ночью и днем 0…-2 °С. На дорогах гололедица.

Сочи +12…+14 °C осадки

Туапсе +5…+7 °C осадки

Геленджик +5…+7 °C осадки

Новороссийск 0…+2 °C осадки

Анапа 0…+2 °C осадки

Крымск -1…+1 °C осадки

Славянск-на-Кубани -1…+1 °C осадки

Приморско-Ахтарск -1…-3 °C осадки

Ейск -1…-3 °C осадки

Тихорецк -2…-4 °C осадки

Кропоткин -2…0 °C осадки

Армавир 0…+2 °C осадки

Лабинск 0…+2 °C осадки

Белореченск 0…+2 °C осадки

Горячий Ключ 0…+2 °C осадки

Краснодар -2…0 °C осадки

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