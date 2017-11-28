На Кубани 29 ноября пройдут дожди с мокрым снегом

Ночью и утром местами гололед. Ветер восточный 5-10 м/с, местами порывы 12-17 м/с. Температура воздуха ночью +2…-3 °С, местами по юго-восточным районам до -6…-8 °С, днем 3-8 °С тепла.
На Черноморском побережье местами дождь, днем в отдельных пунктах сильный. Ветер восточный, юго-восточный 6-11 м/с, местами порывы 12-17 м/с. Температура воздуха ночью 3-8 °С, днем 7-12 °С, по югу до +14 °С.
В Краснодаре утром и днем временами дождь. Ветер восточный 5-10 м/с, порывы до 13 м/с. Температура воздуха ночью -1…-3 °С, днем 4-6 °С.
Сочи +12…+14 °C возможен дождь
Туапсе +12…+14 °C возможен дождь
Геленджик +11…+13 °C возможен дождь
Новороссийск +9…+11 °C возможен дождь
Анапа +9…+11 °C возможен дождь
Крымск +6…+8 °C возможен дождь
Славянск-на-Кубани +4…+6 °C возможен дождь
Приморско-Ахтарск +3…+5 °C возможен дождь
Ейск +3…+5 °C возможен дождь
Тихорецк +4…+6 °C возможен дождь
Кропоткин +4…+6 °C возможен дождь
Армавир +4…+6 °C возможен дождь
Лабинск +3…+5 °C возможен дождь
Белореченск +5…+7 °C возможен дождь
Горячий Ключ +6…+8 °C возможен дождь
Краснодар +4…+6 °C возможен дождь
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