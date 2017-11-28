На Кубани 29 ноября пройдут дожди с мокрым снегом

Ночью и утром местами гололед. Ветер восточный 5-10 м/с, местами порывы 12-17 м/с. Температура воздуха ночью +2…-3 °С, местами по юго-восточным районам до -6…-8 °С, днем 3-8 °С тепла.

На Черноморском побережье местами дождь, днем в отдельных пунктах сильный. Ветер восточный, юго-восточный 6-11 м/с, местами порывы 12-17 м/с. Температура воздуха ночью 3-8 °С, днем 7-12 °С, по югу до +14 °С.

В Краснодаре утром и днем временами дождь. Ветер восточный 5-10 м/с, порывы до 13 м/с. Температура воздуха ночью -1…-3 °С, днем 4-6 °С.

Сочи +12…+14 °C возможен дождь

Туапсе +12…+14 °C возможен дождь

Геленджик +11…+13 °C возможен дождь

Новороссийск +9…+11 °C возможен дождь

Анапа +9…+11 °C возможен дождь

Крымск +6…+8 °C возможен дождь

Славянск-на-Кубани +4…+6 °C возможен дождь

Приморско-Ахтарск +3…+5 °C возможен дождь

Ейск +3…+5 °C возможен дождь

Тихорецк +4…+6 °C возможен дождь

Кропоткин +4…+6 °C возможен дождь

Армавир +4…+6 °C возможен дождь

Лабинск +3…+5 °C возможен дождь

Белореченск +5…+7 °C возможен дождь

Горячий Ключ +6…+8 °C возможен дождь

Краснодар +4…+6 °C возможен дождь

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