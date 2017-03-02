На Кубани 3 марта возможны кратковременные дожди

В Краснодарском крае 3 марта днем в западной половине местами кратковременный дождь, возможна гроза.

Ветер переменных направлений 2-7 м/с, днем 4-9 м/с, порывы 10-15 м/с. Температура воздуха ночью 3-8 °С тепла, днем 12-17 °С, местами до 20 °С.

На Черноморском побережье во второй половине дня местами кратковременный дождь. Ветер южный, юго-восточный с переходом на северо-западный 6-11 м/с, днем местами порывы до 12-14 м/с. Температура воздуха ночью 6-11 °С, днем 11-16 °С.

В Краснодаре без осадков. Ночью и утром в низинах и у водоемов туман. Ветер переменных направлений 2-7 м/с, днем 4-9 м/с. Температура воздуха ночью 6-8 °С, днем 16-18 °С.

Сочи +15…+17 °C слабый дождь

Туапсе +13…+15 °C слабый дождь

Геленджик +11…+13 °C слабый дождь

Новороссийск +12…+14 °C слабый дождь

Анапа +11…+13 °C слабый дождь

Крымск +16…+18 °C преимущественно без осадков

Славянск-на-Кубани +15…+17 °C преимущественно без осадков

Приморско-Ахтарск +8…+10 °C преимущественно без осадков

Ейск +8…+10 °C преимущественно без осадков

Тихорецк +15…+17 °C переменная облачность

Кропоткин +15…+17 °C переменная облачность

Армавир +16…+18 °C переменная облачность

Лабинск +16…+18 °C переменная облачность

Белореченск +17…+19 °C переменная облачность

Горячий Ключ +17…+19 °C переменная облачность

Краснодар +16…+18 °C переменная облачность

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