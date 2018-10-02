На Кубани 3 октября будет пасмурно, пройдут дожди

Местами кратковременный дождь, гроза, в отдельных пунктах сильный дождь, град. Ветер западных направлений 5-10 м/с, местами порывы 13-18 м/с, в отдельных пунктах до 20-23 м/с.
Температура воздуха ночью 12-17 °С, днем 20-25 °С; на Черноморском побережье ночью 15-20 °С, днем 21-26 °С. Температура морской воды в Черном море 19-23 °С, в Азовском 17-19 °С.
В Краснодаре кратковременный дождь, гроза, вечером и ночью временами сильный дождь. Ветер западных направлений 5-10 м/с, при грозе порывы 13-18 м/с. Температура воздуха ночью 14-16 °С, днем 22-24 °С.
Сочи +22…+24 °C кратковременный дождь
Туапсе +22…+24 °C кратковременный дождь
Геленджик +23…+25 °C кратковременный дождь
Новороссийск +23…+25 °C кратковременный дождь
Анапа +22…+24 °C кратковременный дождь
Крымск +22…+24 °C кратковременный дождь
Славянск-на-Кубани +22…+24 °C кратковременный дождь
Приморско-Ахтарск +20…+22 °C кратковременный дождь
Ейск +20…+22 °C кратковременный дождь
Тихорецк +21…+23 °C кратковременный дождь
Кропоткин +22…+24 °C кратковременный дождь
Армавир +23…+25 °C кратковременный дождь
Лабинск +21…+23 °C кратковременный дождь
Белореченск +21…+23 °C кратковременный дождь
Горячий Ключ +23…+25 °C кратковременный дождь
Краснодар +22…+24 °C кратковременный дождь
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