На Кубани 3 октября будет пасмурно, пройдут дожди

Местами кратковременный дождь, гроза, в отдельных пунктах сильный дождь, град. Ветер западных направлений 5-10 м/с, местами порывы 13-18 м/с, в отдельных пунктах до 20-23 м/с.

Температура воздуха ночью 12-17 °С, днем 20-25 °С; на Черноморском побережье ночью 15-20 °С, днем 21-26 °С. Температура морской воды в Черном море 19-23 °С, в Азовском 17-19 °С.

В Краснодаре кратковременный дождь, гроза, вечером и ночью временами сильный дождь. Ветер западных направлений 5-10 м/с, при грозе порывы 13-18 м/с. Температура воздуха ночью 14-16 °С, днем 22-24 °С.

Сочи +22…+24 °C кратковременный дождь

Туапсе +22…+24 °C кратковременный дождь

Геленджик +23…+25 °C кратковременный дождь

Новороссийск +23…+25 °C кратковременный дождь

Анапа +22…+24 °C кратковременный дождь

Крымск +22…+24 °C кратковременный дождь

Славянск-на-Кубани +22…+24 °C кратковременный дождь

Приморско-Ахтарск +20…+22 °C кратковременный дождь

Ейск +20…+22 °C кратковременный дождь

Тихорецк +21…+23 °C кратковременный дождь

Кропоткин +22…+24 °C кратковременный дождь

Армавир +23…+25 °C кратковременный дождь

Лабинск +21…+23 °C кратковременный дождь

Белореченск +21…+23 °C кратковременный дождь

Горячий Ключ +23…+25 °C кратковременный дождь

Краснодар +22…+24 °C кратковременный дождь

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