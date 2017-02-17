На Кубани 3 тыс. человек обеспечат порядок на февральские праздники

В Краснодарском крае с 23 по 26 февраля около 3 тыс. человек будут обеспечивать безопасность жителей и гостей региона.

Об этом 17 февраля сообщил заместитель начальника ГУ МВД России по Краснодарскому краю Юрий Кузнецов на заседании антитеррористической комиссии и оперативного штаба.

К 23 февраля в крае запланирован ряд мероприятий, в том числе церемонии возложения венков и цветов к мемориалам, праздничные концерты, спортивные события. Ожидается увеличение потока гостей, в том числе из-за проведения массовых мероприятий в Сочи: Всемирных военных игр и Российского инвестиционного форума. Вениамин Кондратьев отметил, что в это время ключевые транспортные узлы будут испытывать огромную нагрузку, транспортная логистика должна работать без перебоев.

«Обеспечение безопасности в праздничные дни должно быть отработано до автоматизма. Особое внимание — аэропортам, ж/д и автовокзалам. На контроль необходимо поставить вопросы пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, информация о том, насколько тонкий лед, должна быть актуальной», — подчеркнул глава региона, добавив, что все оперативные, медицинские службы, сотрудники МЧС перейдут на усиленный режим работы.

С 21 по 24 февраля будут задействованы более 600 сотрудников органов внутренних дел, казаки-дружинники, представители частных охранных организаций, члены народных добровольных дружин. Значительные силы полиции будут привлечены и на четырех спортивных объектах в Сочи. Безопасность на транспорте будет обеспечивать порядка 2 тыс. человек, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Источник