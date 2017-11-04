На Кубани 3 тыс. студентов приняли участие во флешмобе в честь Дня народного единства

Молодежную акцию провели на площади у Законодательного собрания Краснодарского края.

Студенты высших и средних учебных заведений исполнили десять фрагментов национальных танцев. Среди них — русская плясовая, лезгинка, сиртаки. Организаторы отметили, что этот флешмоб символизирует единство и дружбу народов, проживающих на территории Кубани.

За происходящим наблюдали губернатор Вениамин Кондратьев, его заместители, а также депутаты ЗСК и общественные деятели, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае в День народного единства проходит более 3,5 тыс. мероприятий. Во всех городах и районах проводят фестивали, ярмарки, выставки, спортивные мероприятия, флешмобы.

С 18:00 4 ноября до 1:00 5 ноября под девизом «Искусство объединяет» театры и библиотеки, музеи и выставочные залы будут работать бесплатно.

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