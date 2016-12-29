На Кубани 30 декабря прогнозируют кратковременные осадки

В Краснодарском крае 30 декабря ночью и утром временами осадки в виде дождя, мокрого снега, местами сильные, днем местами кратковременные осадки. Ночью и утром местами гололед, налипание мокрого снега.
Видимость в осадках, дымке 500-1000 м. Ветер северо-восточный, восточный 5-10 м/с, местами порывы до 13-18 м/с, ночью и утром в отдельных пунктах порывы до 20-22 м/с. Температура воздуха ночью +2…-3 °C, местами в северной половине до -5 °C, днем 0…+5 °C, местами в южной половине до 6-10 °C тепла.
На Черноморском побережье временами осадки преимущественно в виде дождя, местами гололед. Ветер северо-восточный 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с, в Новороссийске до 33 м/с, днем северо-восточный 12-17 м/с, местами порывы до 23-26 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5 °C, днем 5-10 °C тепла. Местами на дорогах края гололедица.
В Краснодаре ночью мокрый снег, днем без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с, порывы до 13 м/с. Температура воздуха ночью 0…+2 °C, днем 2-4 °C тепла.
Сочи +13…+15 °C переменная облачность
Туапсе +6…+8 °C переменная облачность
Геленджик +6…+8 °C дождь со снегом
Новороссийск +6…+8 °C дождь со снегом
Анапа +4…+6 °C переменная облачность
Крымск +2…+4 °C переменная облачность
Славянск-на-Кубани +2…+4 °C переменная облачность
Приморско-Ахтарск +3…+5 °C переменная облачность
Ейск +1…+3 °C переменная облачность
Тихорецк +1…+3 °C переменная облачность
Кропоткин +1…+3 °C переменная облачность
Армавир +2…+4 °C возможен снег
Лабинск +2…+4 °C возможен снег
Белореченск +2…+4 °C возможен снег
Горячий Ключ +3…+5 °C переменная облачность
Краснодар +2…+4 °C переменная облачность