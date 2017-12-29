На Кубани 30 декабря пройдет кратковременный дождь

Ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, местами порывы до 11-14 м/с. Температура воздуха ночью 2-7 °С, местами при прояснении до 0…-2 °С, днем 8-13 °С, местами до +15 °С.

На Черноморском побережье преимущественно без осадков. Ветер южных направлений, 6-11 м/с, местами порывы 12-14 м/с. Температура воздуха ночью 5-10 °С, днем 11-16 °С.

В Краснодаре без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 1-3 °С, днем 13-15 °С.

Сочи +15…+17 °C кратковременный дождь

Туапсе +14…+16 °C преимущественно без осадков

Геленджик +13…+15 °C преимущественно без осадков

Новороссийск +13…+15 °C преимущественно без осадков

Анапа +13…+15 °C преимущественно без осадков

Крымск +13…+15 °C преимущественно без осадков

Славянск-на-Кубани +13…+15 °C преимущественно без осадков

Приморско-Ахтарск +10…+12 °C преимущественно без осадков

Ейск +10…+12 °C преимущественно без осадков

Тихорецк +11…+13 °C преимущественно без осадков

Кропоткин +11…+13 °C преимущественно без осадков

Армавир +11…+13 °C переменная облачность

Лабинск +11…+13 °C переменная облачность

Белореченск +13…+15 °C переменная облачность

Горячий Ключ +13…+15 °C переменная облачность

Краснодар +13…+15 °C переменная облачность

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