На Кубани 30 июня температура воздуха опустится до 27 °С

При этом 29 июня сохранится жаркая погода — до 40 °С.

Она опасна прежде всего для детей, пенсионеров и людей с хроническими заболеваниями. Медики рекомендуют в ближайшее время, если есть такая возможность, не выходить на улицу днем.

Оказавшись под солнцем, защититься можно головным убором и специальным кремом. Одежду следует выбирать светлую и из натуральных тканей. С собой лучше захватить бутылку воды.

Жара пришла в край из Африки. По словам метеорологов, вечером 29 июня ее сменит холодный фронт и столбики термометров поползут вниз до отметки от 27 °С до 30 °С. А 30 июня и 1 июля прогнозируют дожди.

«Дожди, местами сильные, с грозами. Усиление ветра до 15-20 м/с, по юго-восточным предгорьям высока вероятность выпадения града», — рассказал руководитель территориального Центра мониторинга и прогнозирования ЧС Юрий Ткаченко.

На Черноморском побережье из-за резких перепадов температур возможно формирование смерчей. Спасатели призывают жителей и гостей края следить за прогнозом и в ненастную погоду воздержаться от похода на пляж.

О том, как в Краснодаре спастись от жары, читайте здесь.

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