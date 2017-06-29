На Кубани 30 июня возможны дожди и град

В Краснодарском крае 30 июня местами прогнозируют кратковременный дождь, грозу, в отдельных пунктах сильный дождь, град.

Ветер западных направлений 4-9 м/с, местами порывы 12-17 м/с, ночью и утром в отдельных пунктах до 20 м/с. Температура воздуха ночью 17-22°С, местами в юго-восточных предгорьях 15-20°С.

На Азовском побережье до +24°, днем 29-34°С. На Черноморском побережье температура воздуха ночью 18-23°С, днем 25-30°С. Температура воды в Черном море 23-25°С, в Азовском море 25-27°С.

В Краснодаре вечером кратковременный дождь. Ветер западных направлений 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 20-22°С, днем 32-34°С.

Сочи +28…+30°C возможен дождь

Туапсе +28…+30°C возможен дождь

Геленджик +27…+29°C переменная облачность

Новороссийск +26…+28°C переменная облачность

Анапа +26…+28°C переменная облачность

Крымск +31…+33°C переменная облачность

Славянск-на-Кубани +31…+33°C переменная облачность

Приморско-Ахтарск +30…+32°C переменная облачность

Ейск +29…+31°C переменная облачность

Тихорецк +32…+34°C возможен дождь

Кропоткин +32…+34°C возможен дождь

Армавир +30…+32°C возможен дождь

Лабинск +31…+33°C возможен дождь

Белореченск +31…+33°C возможен дождь

Горячий Ключ +31…+33°C возможен дождь

Краснодар +32…+34°C переменная облачность

Вернуться на ленту

Источник