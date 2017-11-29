На Кубани 30 ноября прогнозируют осадки в виде дождя и мокрого снега

Местами гололед, туман, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, восточный 6-11 м/с, местами порывы 12-17 м/с. Температура воздуха ночью -1…+4 °С, при прояснении до -3 °С, днем 5-10 °С, по югу местами до +13 °С.

На Черноморском побережье местами осадки в виде дождя, в горах с мокрым снегом. Ветер южный, юго-восточный 6-11 м/с, местами порывы 12-14 м/с. Температура воздуха ночью 6-11 °С, днем 9-14 °С.

В Краснодаре вечером и ночью временами небольшие осадки. Ветер юго-восточный, восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью 1-3 °С, днем 7-9 °С.

Сочи +12…+14 °C возможен дождь

Туапсе +12…+14 °C возможен дождь

Геленджик +12…+14 °C возможен дождь

Новороссийск +11…+13 °C переменная облачность

Анапа +10…+12 °C переменная облачность

Крымск +10…+12 °C временами дождь

Славянск-на-Кубани +10…+12 °C временами дождь

Приморско-Ахтарск +7…+9 °C временами дождь

Ейск +6…+8 °C временами дождь

Тихорецк +7…+9 °C временами дождь

Кропоткин +7…+9 °C переменная облачность

Армавир +8…+10 °C переменная облачность

Лабинск +7…+9 °C переменная облачность

Белореченск +7…+9 °C переменная облачность

Горячий Ключ +8…+10 °C переменная облачность

Краснодар +7…+9 °C переменная облачность

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