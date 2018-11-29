На Кубани 30 ноября пройдут дожди и снегопады

Местами осадки в виде снега, мокрого снега, днем по югу местами с дождем. Вечером ноября в отдельных пунктах сильные осадки. Местами гололед, налипание мокрого снега.
Ветер северо-восточный 8-13 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -2…-7 °С местами до -10 °С; днем -4…+1 °С. На Черноморском побережье местами осадки в виде дождя и мокрого снега, днем по северу Туапсинского района налипание мокрого снега. Ветер северо-восточный 9-14 м/с, местами порывы 15-20 м/с, на участке Анапа-Геленджик до 28 м/с, в районе Новороссийска ураганный северо-восточный ветер 35-38 м/с. Температура ночью +2…-3 °С; днем 0…+5 °С, по югу до +10 °С.
В Краснодаре вечером небольшие осадки. Ветер северо-восточный 8-13 м/с порывы 12-17 м/с. Температура воздуха ночью -4…-6 °С, днем -1…+1 °С.
Сочи +15…+17 °C возможен дождь
Туапсе +7…+9 °C возможен дождь
Геленджик +4…+6 °C возможен дождь
Новороссийск +2…+4 °C возможен дождь
Анапа +2…+4 °C возможен дождь
Крымск -1…+1 °C небольшие осадки
Славянск-наКубани -2…0 °C небольшие осадки
Приморско-Ахтарск -1…-3 °C без осадков
Ейск -1…-3 °C без осадков
Тихорецк -2…-4 °C небольшие осадки
Кропоткин -2…0 °С небольшие осадки
Армавир -1…+1 °C небольшие осадки
Лабинск -2…0 °C небольшие осадки
Белореченск -1…+1 °C небольшие осадки
Горячий Ключ -1…+1 °C небольшие осадки
Краснодар -1…+1 °C небольшие осадки
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