На Кубани 30 октября будет тепло — до 24 °С

Ночью и утром местами туман. Ветер восточный, северо-восточный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью 5-10 °С, местами по восточной половине края 0…+5 °С; днем 17-22 °С.

На Черноморском побережье без осадков. Ветер восточных направлений 6-11 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью 9-14 °С, днем 19-24 °С.

В Краснодаре ночью и утром в низинах и у водоемов туман. Ветер восточный, северо-восточный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью 6-8 °С, днем 20-22 °С.

Сочи +23…+25 °C без осадков

Туапсе +21…+23 °C без осадков

Геленджик +21…+23 °C без осадков

Новороссийск +20…+22 °C без осадков

Анапа +20…+22 °C без осадков

Крымск +20…+22 °C без осадков

Славянск-на-Кубани +20…+22 °C без осадков

Приморско-Ахтарск +19…+21 °C без осадков

Ейск +17…+19 °C без осадков

Тихорецк +19…+21 °C без осадков

Кропоткин +19…+21 °C без осадков

Армавир +20…+22 °C без осадков

Лабинск +20…+22 °C без осадков

Белореченск +20…+22 °C без осадков

Горячий Ключ +20…+22 °C без осадков

Краснодар +20…+22 °C без осадков

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