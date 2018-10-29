На Кубани 30 октября будет тепло — до 24 °С

Ночью и утром местами туман. Ветер восточный, северо-восточный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью 5-10 °С, местами по восточной половине края 0…+5 °С; днем 17-22 °С.
На Черноморском побережье без осадков. Ветер восточных направлений 6-11 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью 9-14 °С, днем 19-24 °С.
В Краснодаре ночью и утром в низинах и у водоемов туман. Ветер восточный, северо-восточный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью 6-8 °С, днем 20-22 °С.
Сочи +23…+25 °C без осадков
Туапсе +21…+23 °C без осадков
Геленджик +21…+23 °C без осадков
Новороссийск +20…+22 °C без осадков
Анапа +20…+22 °C без осадков
Крымск +20…+22 °C без осадков
Славянск-на-Кубани +20…+22 °C без осадков
Приморско-Ахтарск +19…+21 °C без осадков
Ейск +17…+19 °C без осадков
Тихорецк +19…+21 °C без осадков
Кропоткин +19…+21 °C без осадков
Армавир +20…+22 °C без осадков
Лабинск +20…+22 °C без осадков
Белореченск +20…+22 °C без осадков
Горячий Ключ +20…+22 °C без осадков
Краснодар +20…+22 °C без осадков
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