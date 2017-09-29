На Кубани 30 сентября осадков не ожидается

Температура воздуха ночью 5-10 °С, местами в восточной половине края 1-6 °С тепла, местами в юго-восточных предгорьях заморозки в воздухе и на поверхности почвы до 0…-3 °С. Днем 15-20 °С.
Ветер северо-восточный, восточный 5-10 м/с, местами порывы до 12-17 м/с.
На Черноморском побережье без осадков, в районе Сочи местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 12-17 м/с, ночью местами порывы до 20 м/с, в Новороссийске 20-25 м/с. Температура ночью 8-13 °С, днем 17-22 °С.
В Краснодаре без осадков. Ветер северо-восточный, восточный 5-10 м/с, временами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью 7-9 °С, днем 18-20 °С.
Сочи +22…+24 °C кратковременный дождь
Туапсе +20…+22 °C переменная облачность
Геленджик +18…+20 °C переменная облачность
Новороссийск +17…+19 °C переменная облачность
Анапа +17…+19 °C переменная облачность
Крымск +18…+20 °C переменная облачность
Славянск-на-Кубани +17…+19 °C переменная облачность
Приморско-Ахтарск +15…+17 °C переменная облачность
Ейск +15…+17 °C переменная облачность
Тихорецк +16…+18 °C переменная облачность
Кропоткин +16…+18 °C переменная облачность
Армавир +17…+19 °C переменная облачность
Лабинск +17…+19 °C переменная облачность
Белореченск +17…+19 °C переменная облачность
Горячий Ключ +18…+20 °C переменная облачность
Краснодар +18…+20 °C переменная облачность
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