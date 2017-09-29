На Кубани 30 сентября осадков не ожидается

Температура воздуха ночью 5-10 °С, местами в восточной половине края 1-6 °С тепла, местами в юго-восточных предгорьях заморозки в воздухе и на поверхности почвы до 0…-3 °С. Днем 15-20 °С.

Ветер северо-восточный, восточный 5-10 м/с, местами порывы до 12-17 м/с.

На Черноморском побережье без осадков, в районе Сочи местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 12-17 м/с, ночью местами порывы до 20 м/с, в Новороссийске 20-25 м/с. Температура ночью 8-13 °С, днем 17-22 °С.

В Краснодаре без осадков. Ветер северо-восточный, восточный 5-10 м/с, временами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью 7-9 °С, днем 18-20 °С.

Сочи +22…+24 °C кратковременный дождь

Туапсе +20…+22 °C переменная облачность

Геленджик +18…+20 °C переменная облачность

Новороссийск +17…+19 °C переменная облачность

Анапа +17…+19 °C переменная облачность

Крымск +18…+20 °C переменная облачность

Славянск-на-Кубани +17…+19 °C переменная облачность

Приморско-Ахтарск +15…+17 °C переменная облачность

Ейск +15…+17 °C переменная облачность

Тихорецк +16…+18 °C переменная облачность

Кропоткин +16…+18 °C переменная облачность

Армавир +17…+19 °C переменная облачность

Лабинск +17…+19 °C переменная облачность

Белореченск +17…+19 °C переменная облачность

Горячий Ключ +18…+20 °C переменная облачность

Краснодар +18…+20 °C переменная облачность

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