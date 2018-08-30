На Кубани 31 августа синоптики обещают дожди с градом

Ветер восточных направлений 5-10 м/с, местами порывы 13-18 м/с, при грозе шквалистое усиление ветра 20-25 м/с. Температура воздуха ночью 17-22 °С, днем 29-34 °С.
На Черноморском побережье температура воздуха ночью 18-23 °С, на участке Анапа-Геленджик 22-27 °С; днем 26-31 °С, местами до +33 °С. Температура морской воды в Черном море 25-27 °С, в Азовском 22-24 °С.
В Краснодаре временами ливневый дождь, гроза. Ветер восточных направлений 5-10 м/с, при грозе усиление ветра 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 19-21 °С, днем 32-34 °С.
Сочи +28…+30 °C кратковременный дождь
Туапсе +31…+33 °C кратковременный дождь
Геленджик +31…+33 °C кратковременный дождь
Новороссийск +27…+29 °C кратковременный дождь
Анапа +27…+29 °C кратковременный дождь
Крымск +29…+31 °C кратковременный дождь
Славянск-на-Кубани +30…+32 °C кратковременный дождь
Приморско-Ахтарск +29…+31 °C кратковременный дождь
Ейск +29…+31 °C кратковременный дождь
Тихорецк +30…+32 °C кратковременный дождь
Кропоткин +31…+33 °C кратковременный дождь
Армавир +29…+31 °C кратковременный дождь
Лабинск +30…+32 °C кратковременный дождь
Белореченск +30…+32 °C кратковременный дождь
Горячий Ключ +31…+33 °C кратковременный дождь
Краснодар +32…+34 °C кратковременный дождь
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