На Кубани 31 августа синоптики обещают дожди с градом

Ветер восточных направлений 5-10 м/с, местами порывы 13-18 м/с, при грозе шквалистое усиление ветра 20-25 м/с. Температура воздуха ночью 17-22 °С, днем 29-34 °С.

На Черноморском побережье температура воздуха ночью 18-23 °С, на участке Анапа-Геленджик 22-27 °С; днем 26-31 °С, местами до +33 °С. Температура морской воды в Черном море 25-27 °С, в Азовском 22-24 °С.

В Краснодаре временами ливневый дождь, гроза. Ветер восточных направлений 5-10 м/с, при грозе усиление ветра 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 19-21 °С, днем 32-34 °С.

Сочи +28…+30 °C кратковременный дождь

Туапсе +31…+33 °C кратковременный дождь

Геленджик +31…+33 °C кратковременный дождь

Новороссийск +27…+29 °C кратковременный дождь

Анапа +27…+29 °C кратковременный дождь

Крымск +29…+31 °C кратковременный дождь

Славянск-на-Кубани +30…+32 °C кратковременный дождь

Приморско-Ахтарск +29…+31 °C кратковременный дождь

Ейск +29…+31 °C кратковременный дождь

Тихорецк +30…+32 °C кратковременный дождь

Кропоткин +31…+33 °C кратковременный дождь

Армавир +29…+31 °C кратковременный дождь

Лабинск +30…+32 °C кратковременный дождь

Белореченск +30…+32 °C кратковременный дождь

Горячий Ключ +31…+33 °C кратковременный дождь

Краснодар +32…+34 °C кратковременный дождь

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