На Кубани 31 декабря преимущественно без осадков

В Краснодарском крае 31 декабря местами слабые осадки в виде снега, мокрого снега. Ночью и утром местами туман. На отдельных участках дорог местами гололедица.

Ветер северо-восточный 5-10 м/с, местами порывы 12-17 м/с. Температура воздуха ночью -2…-7 °C, при прояснении местами по юго-восточным предгорьям -7…-12 °C, днем -1…+4 °C.

На Черноморском побережье без осадков, в предгорьях Туапсинского района ночью и утром местами туман, гололед, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 6-11 м/с, местами 12-17 м/с, в Новороссийске порывы 20-23 м/с. Температура воздуха ночью -1…+4 °C, днем +3…+8 °C.

В Краснодаре без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0…-2 °C, днем +1…+3 °C.

Сочи +12…+14 °C без осадков

Туапсе +6…+8 °C без осадков

Геленджик +5…+7 °C без осадков

Новороссийск +4…+6 °C без осадков

Анапа +2…+4 °C без осадков

Крымск 0…+2 °C без осадков

Славянск-на-Кубани -1…+1 °C без осадков

Приморско-Ахтарск -1…+1 °C без осадков

Ейск -1…+1 °C без осадков

Тихорецк -1…+1 °C без осадков

Кропоткин 0…+2 °C без осадков

Армавир +1…+3 °C без осадков

Лабинск +1…+3 °C без осадков

Белореченск +1…+3 °C без осадков

Горячий Ключ +1…+3 °C без осадков

Краснодар +1…+3 °C без осадков

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