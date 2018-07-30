На Кубани 31 июля ожидаются кратковременные дожди и грозы

В отдельных пунктах сильный дождь с градом. Ветер северо-восточный, восточный 4-9 м/с, местами порывы 12-17 м/с, при грозе шквалистое усиление ветра 20-25 м/с.
Температура ночью 19-24 °С, местами по юго-востоку 13-18 °С, днем 32-37 °С. На Черноморском побережье ночью 21-26 °С днем 30-35 °С, по северу побережья 28-33 °С. Температура воды в Азовском и Черном морях 26-28 °С.
В Краснодаре кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, восточный 4-9 м/с, при грозе порывы 13-18 м/с. Температура ночью 20-22 °С, днем 35-37 °С.
Сочи +31…+33 °C кратковременный дождь
Туапсе +32…+34 °C кратковременный дождь
Геленджик +32…+34 °C кратковременный дождь
Новороссийск +32…+34 °C кратковременный дождь
Анапа +32…+34 °C кратковременный дождь
Крымск +33…+35 °C кратковременный дождь
Славянск-на-Кубани +33…+35 °C кратковременный дождь
Приморско-Ахтарск +32…+34 °C кратковременный дождь
Ейск +31…+33 °C кратковременный дождь
Тихорецк +34…+36 °C кратковременный дождь
Кропоткин +35…+37 °C кратковременный дождь
Армавир +34…+36 °C кратковременный дождь
Лабинск +34…+36 °C кратковременный дождь
Белореченск +35…+37 °C кратковременный дождь
Горячий Ключ +35…+37 °C кратковременный дождь
Краснодар +35…+37 °C кратковременный дождь
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