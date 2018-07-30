На Кубани 31 июля ожидаются кратковременные дожди и грозы

В отдельных пунктах сильный дождь с градом. Ветер северо-восточный, восточный 4-9 м/с, местами порывы 12-17 м/с, при грозе шквалистое усиление ветра 20-25 м/с.

Температура ночью 19-24 °С, местами по юго-востоку 13-18 °С, днем 32-37 °С. На Черноморском побережье ночью 21-26 °С днем 30-35 °С, по северу побережья 28-33 °С. Температура воды в Азовском и Черном морях 26-28 °С.

В Краснодаре кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, восточный 4-9 м/с, при грозе порывы 13-18 м/с. Температура ночью 20-22 °С, днем 35-37 °С.

Сочи +31…+33 °C кратковременный дождь

Туапсе +32…+34 °C кратковременный дождь

Геленджик +32…+34 °C кратковременный дождь

Новороссийск +32…+34 °C кратковременный дождь

Анапа +32…+34 °C кратковременный дождь

Крымск +33…+35 °C кратковременный дождь

Славянск-на-Кубани +33…+35 °C кратковременный дождь

Приморско-Ахтарск +32…+34 °C кратковременный дождь

Ейск +31…+33 °C кратковременный дождь

Тихорецк +34…+36 °C кратковременный дождь

Кропоткин +35…+37 °C кратковременный дождь

Армавир +34…+36 °C кратковременный дождь

Лабинск +34…+36 °C кратковременный дождь

Белореченск +35…+37 °C кратковременный дождь

Горячий Ключ +35…+37 °C кратковременный дождь

Краснодар +35…+37 °C кратковременный дождь

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник