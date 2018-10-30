На Кубани 31 октября осадков не ожидается

Ночью и утром в отдельных пунктах туман. Ветер северо-восточный, восточный 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с, днем 6-11 м/с, порывы 12-17 м/с.

Температура воздуха ночью 4-9 °С, местами по востоку и предгорьям 2-7 °С; днем 14-19 °С, местами до 21 °С; на Черноморском побережье ночью 8-13 °С, днем 17-22 °С.

В Краснодаре без осадков. Ночью и утром в низинах и у водоемов туман. Ветер северо-восточный, восточный 4-9 м/с, днем порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью 5-7 °С, днем 17-19 °С.

Сочи +20…+22 °C без осадков

Туапсе +19…+21 °C без осадков

Геленджик +19…+21 °C без осадков

Новороссийск +20…+22 °C без осадков

Анапа +19…+21 °C без осадков

Крымск +18…+20 °C без осадков

Славянск-на-Кубани +17…+19 °C без осадков

Приморско-Ахтарск +14…+16 °C без осадков

Ейск +14…+16 °C без осадков

Тихорецк +15…+17 °C без осадков

Кропоткин +15…+17 °C без осадков

Армавир +16…+18 °C без осадков

Лабинск +17…+19 °C без осадков

Белореченск +16…+18 °C без осадков

Горячий Ключ +17…+19 °C без осадков

Краснодар +17…+19 °C без осадков

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